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POLİTİKA

HDP 'teröristle samimi fotoğrafları' tescilledi: Sevgilisi değil sözlüsü

HDP vekili Meral Danış Beştaş, partisinin Diyarbakır vekili Semra Güzel'in terör örgütü PKK üyesi ile samimi fotoğraflarına ilişkin konuştu. Güzel'e 'çok çirkin bir saldırı' olduğunu öne süren Beştaş, "Fotoğraflar okuldan arkadaşı olan ve aileler arasında sözü kesilen sözlüsüne aittir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP teröristle samimi fotoğrafları tescilledi: Sevgilisi değil sözlüsü
HDP'li Meral Danış Beştaş

HDP vekili Meral Danış Beştaş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Beştaş, etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel'in iki gündür saldırıya maruz kaldığını öne sürdü.

"YARGISIZ İNFAZ YAPILIYOR"

"İki gündür milletvekilimize karşı çok çirkin, çok ileri düzeyde bir saldırı var." diyen Beştaş, "Yargısız bir infaz var. Daha kendisi konuşmadan bunun üzerinden kabul edilemez ölçüde bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

HDP 'teröristle samimi fotoğrafları' tescilledi: Sevgilisi değil sözlüsü​
OYNAT 00:38
HDP 'teröristle samimi fotoğrafları' tescilledi: Sevgilisi değil sözlüsü​
HDP vekili Meral Danış Beştaş, partisinin Diyarbakır vekili Semra Güzel'in terör örgütü PKK üyesi ile samimi fotoğraflarına ilişkin konuştu. Güzel'e 'çok çirkin bir saldırı' olduğunu öne süren Beştaş, 'Fotoğraflar okuldan arkadaşı olan ve aileler arasında sözü kesilen sözlüsüne aittir.' dedi.

SEVGİLİSİ DEĞİL SÖZLÜSÜYMÜŞ

Beştaş, sözlerinin devamında "Milletvekilimizin çektirdiği fotoğraflar kendisinin de ifade ettiği gibi okuldan arkadaşı olan ve aileler arasında sözü kesilen sözlüsüne aittir." diye konuştu.

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