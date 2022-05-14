Gündem HDP vekilinden PKK cenazesinde polise taşlı saldırı
POLİTİKA

HDP vekilinden PKK cenazesinde polise taşlı saldırı

Tunceli'de PKK'lı bir teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP vekili Alican Önlü, polise taşla saldırdı. Söz konusu anları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir." dedi.

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Haber Merkezi İHA
HDP vekilinden PKK cenazesinde polise taşlı saldırı
HDP vekili Alican Önlü'den PKK cenazesinde polise taşlı saldırı

Tunceli'de PKK'lı Aysel Doğan'ın cenazesine katılmak isteyen HDP'li vekil Alican Önlü polise taşla saldırdı.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN HAMİLİĞİNDEDİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise taşlarla saldıran HDP'lilere tepki göstererek, "PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir." ifadelerini kullandı.

PKK'lının cenazesine katılan HDP'li Alican Önlü polise taş attı
OYNAT 00:18
PKK'lının cenazesine katılan HDP'li Alican Önlü polise taş attı
Tunceli'de PKK'lı Aysel Doğan'ın cenazesine katılmak isteyen HDP'li vekil Alican Önlü polise taşla saldırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise taş atan HDP'lilere tepki göstererek, 'PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir...' ifadelerini kullandı.
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