HDP vekilinden PKK cenazesinde polise taşlı saldırı
Tunceli'de PKK'lı bir teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP vekili Alican Önlü, polise taşla saldırdı. Söz konusu anları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise taşlarla saldıran HDP'lilere tepki göstererek, "PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir." ifadelerini kullandı.