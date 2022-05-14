HDP vekilinden PKK cenazesinde polise taşlı saldırı

Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya PKK'ya açık destek veriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya katılım talep eden İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Bu iki ülke, PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür. Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor.' dedi.