Gündem HDP vekilinin görevi dağ kadrosuna eleman aktarmak çıktı
POLİTİKA

HDP vekilinin görevi dağ kadrosuna eleman aktarmak çıktı

HDP vekilinin terör örgütlerine nasıl hizmet ettiği bir kez daha deşifre oldu. MLKP terör örgütünün Suriye’deki silahlı kadrolarına katıldıktan 5 yıl sonra güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü üyesi, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, dağda ölen örgüt üyesi “İsyan Torhildan” kod adlı Okan Altunöz’ü dağ kadrosuna nasıl gönderdiğini detaylarıyla anlattı. Okan Altünöz’ün Suriye geçme talimatını Çepni’den aldığını söyleyen örgüt üyesi, Çepni’nin dağa gönderme organizasyonunu da yaptığını belirtti. Diyarbakır annelerinden Sabire Aydın da, ifadesinde HDP vekili Murat Çepni’nin oğlu Zafer Aydın’ı dağ kadrosuna gönderen isim olduğunu söyledi.

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Ankara Yeni Şafak
HDP vekilinin görevi dağ kadrosuna eleman aktarmak çıktı
Murat Çepni

MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Devrim Serhildan kod adlı Onur Demir, 2017 yılında Suriye'ye geçerek örgütün silahlı kadrolarına katıldı. Demir, burada 5 yıl faaliyet yürüttükten sonra geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Demir, ifadesinde örgüt içerisinde yürüttüğü faaliyetler ve yapılanma hakkında önemli bilgiler verdi. Örgüt üyesi Demir, ifadesinde HDP'li Çepni'nin örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.

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DAĞ KADROSUNA GÖNDERDİ

HDP’li Murat Çepni'yi örgüte katıldığı 2014 yılında MLKP'nin kuruluşunun İstanbul'daki 20. yıl etkinliğinde gördüğünü belirten Çepni, "Suriye'de faaliyet yürütürken İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz de 2016 yılında örgütün dağ kadrosuna geldi. Okan Altünöz bana en sonra Murat Çepni ile görüştüğünü ve kendisinin Suriye'ye geçme talimatını vererek dağ kadrosuna geçişini organize ettiğini söyledi. Çepni 2016 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Samsun İl Başkanı olarak görev yapıyordu" dedi.

DAĞDA ÖLMÜŞ

Çepni'nin dağ kadrosuna gönderdiği ifade edilen Okan Altunöz'ün 8 Mayıs'ta dağ kadrosunda öldüğüne dair bilgiler bulunduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR ANNESİ: OĞLUMU DAĞA GÖNDERDİ

Yine örgütün Suriye ve Irak'taki silahlı kadrolarında faaliyet yürüten Dilşer kod adlı Zafer Aydın'ın da örgütün kırsal kadrolarına katılımını Murat Çepni'nin organize ettiği belirtildi. Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın'ın ifadesinde oğlunun dağ kadrosuna geçişini Çepni'nin organize ettiğini söylediği öğrenildi.

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