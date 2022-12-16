HDP vekilinin görevi dağ kadrosuna eleman aktarmak çıktı

MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Devrim Serhildan kod adlı Onur Demir, 2017 yılında Suriye'ye geçerek örgütün silahlı kadrolarına katıldı. Demir, burada 5 yıl faaliyet yürüttükten sonra geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Demir, ifadesinde örgüt içerisinde yürüttüğü faaliyetler ve yapılanma hakkında önemli bilgiler verdi. Örgüt üyesi Demir, ifadesinde HDP'li Çepni'nin örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.

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DAĞ KADROSUNA GÖNDERDİ

HDP’li Murat Çepni'yi örgüte katıldığı 2014 yılında MLKP'nin kuruluşunun İstanbul'daki 20. yıl etkinliğinde gördüğünü belirten Çepni, "Suriye'de faaliyet yürütürken İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz de 2016 yılında örgütün dağ kadrosuna geldi. Okan Altünöz bana en sonra Murat Çepni ile görüştüğünü ve kendisinin Suriye'ye geçme talimatını vererek dağ kadrosuna geçişini organize ettiğini söyledi. Çepni 2016 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Samsun İl Başkanı olarak görev yapıyordu" dedi.

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DAĞDA ÖLMÜŞ

Çepni'nin dağ kadrosuna gönderdiği ifade edilen Okan Altunöz'ün 8 Mayıs'ta dağ kadrosunda öldüğüne dair bilgiler bulunduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR ANNESİ: OĞLUMU DAĞA GÖNDERDİ

Yine örgütün Suriye ve Irak'taki silahlı kadrolarında faaliyet yürüten Dilşer kod adlı Zafer Aydın'ın da örgütün kırsal kadrolarına katılımını Murat Çepni'nin organize ettiği belirtildi. Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın'ın ifadesinde oğlunun dağ kadrosuna geçişini Çepni'nin organize ettiğini söylediği öğrenildi.