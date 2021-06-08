Gündem HDPden Akşenere Cumhurbaşkanı adayı yanıtı Sizin aklınıza ihtiyacımız yok
POLİTİKA

HDP'den Akşener'e 'Cumhurbaşkanı adayı' yanıtı: Sizin aklınıza ihtiyacımız yok

2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarmasını tavsiye eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e HDP’den yanıt geldi. HDP’li Ebru Günay, "Bir muhalefet partisi genel başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok" dedi.

Haber Merkezi Diğer
HDPden Akşenere Cumhurbaşkanı adayı yanıtı: Sizin aklınıza ihtiyacımız yok
Meral Akşener, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı tek aday çıkarmalı ve HDP kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde; 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.

"Sizin aklınıza ihtiyacımız yok"

Bu sözlere HDP’den yanıt geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, düzenlediği basın toplantısında Akşener’e “Sizin aklınıza ihtiyacımız yok” dedi.

Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı
GÜNDEM
Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı

"Muhalefet HDP'siz başarılı olamaz"

“Türkiye’de HDP’siz bir muhalefetin bırakın başarılı olmasını, dengeleri dahi etkilemediğini biliyorlar” diyen Günay, “Bunun farkında olan bir muhalefet partisi Genel Başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı
OYNAT 01:05
Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçime ortak bir adayla gidilmesinin faydalı olacağını vurgulayan Akşener, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, 'HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır' dedi.
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