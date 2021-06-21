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POLİTİKA

HDP'den AYM'nin kararına ilişkin ilk açıklama: İddianameyi reddetme fırsatına sahipti

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada iddianameyi kabul etmesine ilişkin HDP'den ilk açıklama geldi. HDP'li Mithat Sancar, "AYM, iddianameyi kökten reddetme fırsatına sahipti. Yeterince hukuki ve vicdani sebep mevcuttu. HDP'yi kapattırmayacağız" dedi.

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HDPden AYMnin kararına ilişkin ilk açıklama: İddianameyi reddetme fırsatına sahipti
HDP'li Mithat Sancar

Aayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Yargıtay Başsavcılığı'nca HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamede ilk incelemesini bugün yaptı. Yüksek Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.

HDP iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM
HDP iddianamesi kabul edildi

HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebinin reddine hükmedildi.

"Reddetme fırsatına sahipti"

Karara ilişkin HDP'den ilk açıklama HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'dan geldi.

Sputnik'in haberine göre Sancar, "Anayasa Mahkemesi, iddianameyi kökten reddetme fırsatına sahipti, bunu yapması için de hukuki ve vicdani sebep mevcuttu. HDP'yi kapattırmayacağız" dedi.

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