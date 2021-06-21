HDP'den AYM'nin kararına ilişkin ilk açıklama: İddianameyi reddetme fırsatına sahipti

Aayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Yargıtay Başsavcılığı'nca HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamede ilk incelemesini bugün yaptı. Yüksek Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.
HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebinin reddine hükmedildi.
"Reddetme fırsatına sahipti"
Karara ilişkin HDP'den ilk açıklama HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'dan geldi.
Sputnik'in haberine göre Sancar, "Anayasa Mahkemesi, iddianameyi kökten reddetme fırsatına sahipti, bunu yapması için de hukuki ve vicdani sebep mevcuttu. HDP'yi kapattırmayacağız" dedi.