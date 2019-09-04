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HDP'den eylem yapan anneler için açıklama:'Oyun oynuyorlar'

Oğullarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelerle ilgili partiden açıklama yapıldı. O bildiride, acılı anneler için “Oyun oynuyorlar. Demokratik direnişimizi baltalamak istiyorlar” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP basın açıklaması
HDP basın açıklaması

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan partililer, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan acılı anneleri hedef aldı.

“Oyun oynuyorlar”

Diyarbakırlı Hacire Akar’ın başlattığı, dün itibariyle 4 farklı ailenin devam ettirdiği o eylemlerle ilgili “HDP etrafında büyüyen demokratik direniş meşruiyetini baltalamaya yönelik yeni oyunlar sergilemeye başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“İftira atıyorlar yalan söylüyorlar”

Dağa kaçırıldığı belirtilen gençleri tanımadıklarını ifade eden HDP’liler, acılı aileleri iftira atmak ve yalan söylemekle suçladı.

HDP'lilerle aileler arasında arbede çıktı.

“Ben her gün ölüyorum”

Basın açıklamasının ardından parti binasına yönelen HDP’lilere, kapı önünde bekleyişini sürdüren aileler tepki gösterdi. Partililerin bu tepkileri sloganlarla bastırmaya çalışınca arbede çıktı. Anne Ayşegül Biçer, tartıştığı HDP’lilere veryansın ederek " O çocuk gelmesin burayı yakacağım, başınıza yıkacağım. Bir candır canımı vermeye hazırım. Ben her gün ölüyorum." dedi.

HDP’liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı
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HDP’liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı

Diyarbakır'da dört aile HDP kapısında oğulları için eylem başlattı
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Oyun oynuyorlar

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