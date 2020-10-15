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Gündem HDPden istifa eden Tan Partinin PKK ile bağı gizlenemez
POLİTİKA

HDP'den istifa eden Tan: Partinin PKK ile bağı gizlenemez

Eski milletvekili Altan Tan, terör örgütü PKK'nin siyasi kanadı olan HDP hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Partiyle PKK ilişkisinin saklı olmadığını dile getiren Tan, "Gizlemek beyhude. Bu konuda daha çok ses çıkacak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altan Tan
Altan Tan

Eski HDP Sözcüsü ve Kars Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ayhan Bilgen'in HDP'nin PKK ile bağına yönelik eleştirisinin ardından bir açıklama da eski HDP milletvekili Altan Tan'dan geldi. Silahla demokrasi yan yana olmayacağını belirten Tan, "HDP, ya PKK'nın sürdürdüğü siyaseti sürdürecek ya da yeter diyecek. Bugün demokratik ülkelerde silahla, şiddetle, terörle varılacak bir yer yok." dedi.

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"Kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude"

Milletvekilli olduğu dönemdeyken de parti ve PKK arasındaki ilişkiyi bildiğini vurgulayan Tan, "Bazı şeyler biliniyor tabi. Herkesin bildiği, ayyuka çıkmış, tamamen ortaya çıkmış şeyleri gizlemeye çalışanlar da var. Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude" ifadelerini kullandı.

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"HDP marjinal sol dışında Türkiyeli tanımıyor"

HDP'nin Türkiye partisi olmadığını belirten Tan, "Önce Türkiye partisi tanımı yapalım. Türkiye partisi demek, Türkiye’nin eğitim sorunuyla, sağlık, ekonomi, dış politika, kalkınma sorunlarıyla, İslami sorunlarla, hulasa Türkiye toplumunu ilgilendiren bütün sorunlarla ilgili çözümleri olan parti demek. HDP bunu yapamadı. Ama CHP de yapamadı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin meselesi. TC devletini güçlendirmek demek, bütün katmanlarına inmek demek. HDP bunu yapamamıştır. HDP marjinal sol dışında Türkiyeli tanımıyor. Hani derler ya, eski İstanbul bıçkınları, kargadan başka kuş akaretlerden başka yokuş tanımam, dermiş. O hesap" diye konuştu.

Gizli ittifak artık saklanamıyor: CHP-HDP kol kola!
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Gizli ittifak artık saklanamıyor: CHP-HDP kol kola!
İstanbul Pendik'te kaydedilen görüntülerde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi el ele kol kola seçim çalışması yapıyor. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakında HDP'nin olmaması, seçmenin ürkmemesi olarak yorumlanmıştı. Seçim çalışmaları sürecinde gizlenemeyen bu ittifak artık gün yüzüne çıktı.


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