HDP'den Kılıçdaroğlu mitingi için çağrı: Kürdistan bölgelerine geliyor

HDP'ye yakın bir sosyal medya hesabı, KIılıçdaroğlu'nun Doğu Anadolu Bölgesi ziyaretlerini "Kürdistan bölgelerine geliyor" diyerek duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den ve terör örgütü PKK'dan peş peşe destek mesajları aldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını memnuniyetle karşılan HDP, seçimlerde aday çıkarmayarak CHP liderini destekleme kararı aldı.
Geçtiğimiz hafta HDP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kılıçdaroğlu'nun mitingi için çağrı yaptılar
PKK elebaşları ve yandaşları Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan ederken HDP'ye yakın sosyal medya hesapları da Yedili Masa'nın adayı için çalışmaya başladı. HDP'ye yakınlığıyla tanınan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun miting tarihleri şu sözlerle duyuruldu: