HDP'den yeni '1915' provokasyonu: Garo Paylan 'soykırım tanınsın' diyerek TBMM'ye kanun teklifi verdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandaya başladı. HDP, her yıl olduğu gibi sözde 1915 olaylarına destek vererek 'soykırımın' tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

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HDP'Lİ PAYLAN: ERMENİ HALKININ YARASI İYİLEŞTİRİLMELİ

HDP’li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir" diye konuştu.