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Gündem HDPli 3 belediye başkanı görevden alındı HDPli Iğdır Belediye Başkanı da gözaltına alındı
POLİTİKA

HDP'li 3 belediye başkanı görevden alındı: HDP'li Iğdır Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Ayrıca HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Siirt Belediyesi
Siirt Belediyesi

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı’na kayyum atandı.

Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi’ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İHA
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.

İHA
Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından polis güvenlik önlemi aldı.

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

  • HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı
GÜNDEM
HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı

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