HDP'li 3 belediye başkanı görevden alındı: HDP'li Iğdır Belediye Başkanı da gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı’na kayyum atandı.
Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi’ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.
IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI
- HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.