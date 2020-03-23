Gündem HDPli 5 belediye başkanı terörden gözaltına alınarak görevden uzaklaştırıldı
POLİTİKA

HDP'li 5 belediye başkanı terörden gözaltına alınarak görevden uzaklaştırıldı

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.

Haber Merkezi İHA
Batman Belediyesi
Batman Belediyesi
Silvan Belediyesi
Silvan Belediyesi

HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı.

HDP’li Mehmet Demir

Öte yandan, HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak da görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.

Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak

3 BAŞKAN DAHA GÖREVDEN ALINDI

Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.

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