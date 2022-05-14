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POLİTİKA

HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı'na gözdağı: Kürtler olmadan kazanamazlar

Eski HDP milletvekili ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Millet İttifakı'na göndermede bulundu. Kürtler olmadan Millet İttifakı'nın seçimleri kazanamayacağını söyleyen Ahmet Türk, "5 Bu dinamik salt sandığa gitmek için değil, mevcut iktidar sonrasında hayatın her alanına aktif katkıda bulunmak için de gereklidir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Ahmet Türkten Millet İttifakına gözdağı: Kürtler olmadan kazanamazlar
Ahmet Türk

Eski HDP milletvekili ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

"KILIÇDAROĞLU İLE KAHVALTI YAPTIK"

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kahvaltı yaptıklarını söyleyen Ahmet Türk, CHP liderinin Millet İttifakı ve CHP'nin Kürt meselesine bakışını, bilhassa HPD'ye yönelik baskı, zulüm ve tutuklamalar konusundaki suskunluklarını eleştirdiğini söyledi. Ahmet Türk şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'na, Kürt sorununun çözümüne ilişkin ilk kuralın bu meseleyi sahiplenip içselleştirmek olduğundan bahisle, buna göre bir plan ve program yapılmasını önerdim. Aksi takdirde, sözü çokça edilen toplumsal demokrasi ve özgürlüklerin yarım kalacağını, başarısız olacağını söyledim. Dedim ki: 'Sayın Kılıçdaroğlu, siz neden uzak duruyorsunuz HDP ve Kürtlerden?' Doğrusu, hiç renk vermedi ve ses çıkarmadı.”

"KÜRTLER OLMADAN KAZANAMAZLAR"

Kürtler olmadan Millet İttifakı'nın seçimleri kazanamayacağını söyleyen Ahmet Türk, "5 Bu dinamik salt sandığa gitmek için değil, mevcut iktidar sonrasında hayatın her alanına aktif katkıda bulunmak için de gereklidir." ifadelerini kullandı.

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