Gündem HDPli belediye başkanlarına terör operasyonu 3 başkan gözaltına alındı
POLİTİKA

HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonu: 3 başkan gözaltına alındı

Terör soruşturması kapsamında, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır'da HDP'li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar ve Bismil Belediye başkanları gözaltına alındı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

  • Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları görevlerinden alındı
GÜNDEM
Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları görevlerinden alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.

Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adnan Selçuk Mızraklı

Diyarbakır polisinin belediye binasına giriş anı
OYNAT 00:28
Diyarbakır polisinin belediye binasına giriş anı
Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne çok sayıda polis ekibi gelerek binaları sardı. Polislerin belediye binasına girişi kameraya böyle yansıdı.


Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye binalarında yoğun güvenlik önlemi
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