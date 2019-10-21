HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonu: 3 başkan gözaltına alındı

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Zarar verdikleri aracın sahibine bıraktıkları not şaşırttı: İntikam yeni başladı

Tekirdağ'da zarar verilen bir otomobile yakın yaya kaldırımına sprey boya ile yazılan ‘intikam yeni başladı’ notu araç sahibini şaşırttı. Araç sahibi ise hiç kimseyle sorun yaşamadığını söyleyerek aracında 2 bin liralık zararın oluştuğunu belirtti.