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Gündem HDPli Beştaş PKKlıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz
POLİTİKA

HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde terörist cenazeleriyle ilgili konuşma yapılması üzerine söz hakkı alan HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, "Bütün cenazelere gideriz. İster sivil ister dağa giden olsun. Acılarını paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Meral Danış Beştaş
Meral Danış Beştaş

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi.

Terörist cenazeleriyle ilgili konuşma yapılmasının ardından söz hakkı alan Beştaş, “Şimdi biz bu kürsüden defalarca söyledik. Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun; dağa giden ya da sivil bir insan kim olursa olsun” dedi.

HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz
OYNAT 03:29
HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz
HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi. Söz hakkı alarak kürsüden konuşma yapan Beştaş, “Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun; dağa giden ya da sivil bir insan. Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz” dedi.

"Acılarını paylaşmaya devam edeceğiz"

Sözlerinin devamında “Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz” ifadelerini kullanan Beştaş’a, CHP sıralarından hiçbir tepki gelmedi.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, terörist cenazeleriyle ilgili konuşmaların HDP tarafından cevaplanmasına, "Yarası olan gocunur. Hiçbir şekilde, hiçbir milletvekili bir teröristin cenazesinde boy gösteremez. Bu mazur görülemez ve gösterilemez" diyerek tepki gösterdi.

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