HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi.

Terörist cenazeleriyle ilgili konuşma yapılmasının ardından söz hakkı alan Beştaş, “Şimdi biz bu kürsüden defalarca söyledik. Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun; dağa giden ya da sivil bir insan kim olursa olsun” dedi.

OYNAT 03:29 HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi. Söz hakkı alarak kürsüden konuşma yapan Beştaş, “Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun; dağa giden ya da sivil bir insan. Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz” dedi. BiP'te paylaş

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"Acılarını paylaşmaya devam edeceğiz"

Sözlerinin devamında “Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz” ifadelerini kullanan Beştaş’a, CHP sıralarından hiçbir tepki gelmedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, terörist cenazeleriyle ilgili konuşmaların HDP tarafından cevaplanmasına, "Yarası olan gocunur. Hiçbir şekilde, hiçbir milletvekili bir teröristin cenazesinde boy gösteremez. Bu mazur görülemez ve gösterilemez" diyerek tepki gösterdi.

GÜNDEM HDP'li vekil İmir gözaltına alınan PKK'lı teröristin telefonunu polislerden saklamaya çalışırken görüntülendi