HDP'li Beştaş vekilliğini yaptığı şehre Fransız olduğunu bir kez daha gösterdi: Koca ilçeyi mahalle yaptı

Meral Danış Beştaş
Terör örgütü PKK ile organik bağını sürdüren HDP'lilerin 'milletvekili' sıfatıyla oy topladıkları bölgelere yabancılığı ortaya çıkmaya devam ediyor.
Seçim sürecinde Erzurum'un Yakutiye ilçesine giderek
“Palandöken seçim büromuzu açtık”
sözleriyle gafa imza atan HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti'nin (YSP) Erzurum Milletvekili
Meral Danış Beştaş
, vekilliğini yaptığı şehre yabancı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İlçeyi 'mahalle' yaptı
İlçeyi 'mahalle' yaptı
Beştaş sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada Aziziye ilçesini 'mahalle' olarak yazdı.
Beştaş
“Erzurum Aziziye Mahallesi’nde halk aylardır evlerini teslim almayı bekliyor. Aziziye Mahallesi sakinleri evlerini teslim alana kadar da peşini bırakmayacağız”
ifadelerini kullandı.
#Meral Danış Beştaş
#Erzurum
#HDP
17 dakika önce