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HDP'li Beştaş vekilliğini yaptığı şehre Fransız olduğunu bir kez daha gösterdi: Koca ilçeyi mahalle yaptı

HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti'den Erzurum Milletvekili olan Meral Danış Beştaş, vekilliğini yaptığı ili tanımadığını bir kez daha ortaya çıkardı. Sosyal medya hesabından Aziziye ilçesi ile ilgili paylaşımda bulunan Beştaş, ilçeyi 'mahalle' olarak ifade etti.

16:52 . 19/07/2023 Çarşamba
Diğer
Meral Danış Beştaş

Meral Danış Beştaş

Terör örgütü PKK ile organik bağını sürdüren HDP'lilerin 'milletvekili' sıfatıyla oy topladıkları bölgelere yabancılığı ortaya çıkmaya devam ediyor.

Seçim sürecinde Erzurum'un Yakutiye ilçesine giderek
“Palandöken seçim büromuzu açtık”
sözleriyle gafa imza atan HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti'nin (YSP) Erzurum Milletvekili
Meral Danış Beştaş
, vekilliğini yaptığı şehre yabancı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İlçeyi 'mahalle' yaptı

Beştaş sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada Aziziye ilçesini 'mahalle' olarak yazdı.

Beştaş
“Erzurum Aziziye Mahallesi’nde halk aylardır evlerini teslim almayı bekliyor. Aziziye Mahallesi sakinleri evlerini teslim alana kadar da peşini bırakmayacağız”
ifadelerini kullandı.



#Meral Danış Beştaş
#Erzurum
#HDP
17 dakika önce
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