HDP'li Beştaş vekilliğini yaptığı şehre Fransız olduğunu bir kez daha gösterdi: Koca ilçeyi mahalle yaptı

Seçim sürecinde Erzurum'un Yakutiye ilçesine giderek

“Palandöken seçim büromuzu açtık”

sözleriyle gafa imza atan HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti'nin (YSP) Erzurum Milletvekili

Meral Danış Beştaş