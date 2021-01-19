HDP’li Bilgen’den yeni parti sinyali: “HDP’yi böleceksin” tepkisi geldi

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve daha önce partisi için “Tersine Türkiye’lileşme yaşıyor” eleştirisiyle HDP’liler tarafından tepki gören bir çıkışta bulunan HDP’li Ayhan Bilgen, “yeni parti” mesajı paylaştı.

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Bilgen’in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir” ifadelerine yer verildi.

Bilgen’in ‘yeni parti hazırlığı içinde olduğu’ şeklinde yorumlanan bu paylaşımdan sonra, mesajın altına “HDP’yi böleceksin” ve “Yeni parti kurmak HDP’ye” ihanettir yanıtları geldi.