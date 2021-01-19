Gündem HDPli Bilgenden yeni parti sinyali HDPyi böleceksin tepkisi geldi
POLİTİKA

HDP’li Bilgen’den yeni parti sinyali: “HDP’yi böleceksin” tepkisi geldi

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan HDP’li Bilgen, yeni parti sinyali verdi. Daha önce “HDP tersine Türkiye’lileşme yaşıyor” sözleriyle partisini eleştiren Bilgen, “Yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir” dedi. Bu mesajı sonrası Bilgen’e “HDP’yi böleceksin” tepkisi geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayhan Bilgen
Ayhan Bilgen

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve daha önce partisi için “Tersine Türkiye’lileşme yaşıyor” eleştirisiyle HDP’liler tarafından tepki gören bir çıkışta bulunan HDP’li Ayhan Bilgen, “yeni parti” mesajı paylaştı.

Hayırlı işler! HDP'li belediye ByLock’çuya her ay maaş gönderiyor
GÜNDEM
Hayırlı işler! HDP'li belediye ByLock’çuya her ay maaş gönderiyor

Bilgen’in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir” ifadelerine yer verildi.

Bilgen’in ‘yeni parti hazırlığı içinde olduğu’ şeklinde yorumlanan bu paylaşımdan sonra, mesajın altına “HDP’yi böleceksin” ve “Yeni parti kurmak HDP’ye” ihanettir yanıtları geldi.

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevinden uzaklaştırıldı
GÜNDEM
Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevinden uzaklaştırıldı
Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.