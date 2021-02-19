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POLİTİKA

HDP’li Buldan: PKK ile bağımız yok

Katıldığı bir haber programında HDP-PKK ilişkisine dair soruya yanıt veren HDP’li Pervin Buldan, “PKK ile herhangi bir diyaloğumuz, bir irtibatımız yok. Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz yok” ifadelerini kullandı. HDP binalarından çıkan PKK paçavraları ve Öcalan posterlerinin hatırlatılması üzerine ise “Bunları konuşmaya gerek yok” cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pervin Buldan
Pervin Buldan

Gara operasyonu esnasında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için, kaçırıldıkları dönemde “Biraz misafir edilecekler sonra bırakılacaklar” söyleminde bulunan HDP’li Pervin Buldan, Deutsche Welle’den Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı.

"PKK ile herhangi bir ilişkimiz yok"

HDP ile PKK arasındaki ilişkiye dair bir soruya yanıt veren Buldan, “Hiçbir bağ bulunmuyor” dedi. Buldan, “PKK ile herhangi bir diyaloğumuz bir irtibatımız yok. Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz yok” ifadelerini kullandı.

İl binalarındaki PKK paçavralarını geçiştirdi

HDP’nin İstanbul Esenyurt binasından çıkan PKK paçavraları ve Öcalan posterlerinin hatırlatılması üzerine ise Buldan, “Konuşmaya gerek yok, bunlar yeni çekilmiş değildi” cevabını verdi. PKK’yı kınamamalarına neden olarak ise “Bu bir şeyi çözmeyecek” ifadesini kullandı.

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HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz
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HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz
HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi. Söz hakkı alarak kürsüden konuşma yapan Beştaş, “Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun; dağa giden ya da sivil bir insan. Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz” dedi.


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Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 1993 yılında 8 yaşındayken, çobanlık yaptığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Ekrem Şeflek'in ailesi konuştu. Ekrem için dün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan kardeşi Erdal Şeflek, ağabeyinin asker olmak istediğini ve son çekilen fotoğrafında da üzerinde üniforma olduğunu söyledi. Hastalığından dolayı evlat nöbetine katılamayan, Ormanbağ'da yaşayan anne Huri Şeflek (72) de 28 yıldır oğlundan haber alamadığını ve evlat hasretiyle hastalandığını anlattı. Baba Naif Şeflek (78) ise "Çocuğum sürüyle birlikte kaçırıldı. Daha sonra sürünün bulunduğunu söylediler. Asker ve güvenlik korucuları olarak bölgeye gittik. Olay yerine gittiğimizde yüzlerce hayvanımızı telef edilmiş bulduk ancak çocuğumdan herhangi bir iz bulamadık" dedi.

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