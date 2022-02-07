HDP'li Dersim Dağ'dan 'Semra Güzel' savunması: Kimse o fotoğrafı yargılayamaz

TBMM Hazırlık Komisyonu, etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile sevgili olduğu ortaya çıkan HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
Güzel hakkındaki raporun yarın Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na sunulması beklenirken, HDP'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
O FOTOĞRAF YARGILANAMAZMIŞ
Diyarbakır'da konuşan HDP vekili Dersim Dağ,
Güzel hakkında başlatılan soruşturmanın 'Kürt kadın kimliğine' yapılan bir saldırı olduğunu öne sürdü.
Güzel'in yanında olduklarını belirten Dağ,
"Semra Güzel barışın umududur. O fotoğraf, bu toprakların ve Kürtlerin gerçekliğidir. Kimse o fotoğrafı yargılayamaz." diye konuştu.
GÜNDEM
HDP'li Semra Güzel için komisyon ‘dokunulmazlığı kaldırılsın’ dedi
GÜNDEM
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FOTOĞRAF 17
Terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan HDP vekili Semra Güzel ile samimi fotoğrafları çıktı. 2017 yılında öldürülen teröristin, HDP'li Güzel ile sözlü olduğu, hem HDP hem de Güzel tarafından kabul edildi.<br><br>
Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi. <br><br>
SuperHaber, PKK'lı terörist Volkan Bora ile HDP'li Güzel'in terör kamplarında çekilen yeni fotoğraflarını yayımladı.
Yeni fotoğraflarda, doktor olan Güzel'in, PKK eczanesinde görüntülendiği fotoğraflar kadar, PKK'lı teröristlerin spor aktivitelerinde boy göstermesi de dikkat çekti.
Öte yandan fotoğrafları ortaya çıkaran gazeteci Ceyhun Bozkurt, HDP'li vekilin savunduğunun aksine, PKK kampına birden fazla kez gittiğini de açıkladı.
Bozkurt, \"Semra Güzel, bir kez değil 2014 ve 2015 yılında birer kez olmak üzere en az iki kez Volkan Bora ile görüşmek üzere Kuzey Irak'a geçmiş. Güzel, teröristin annesini de yanında götürmüş! \" ifadelerini kullandı.
Teröristle sözlü olan HDP vekilinin PKK kampındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı: Eczacılık yapıp futbol oynamış
HDP vekili Semra Güzel'in terörist sözlüsü Volkan Bora ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Güzel'in PKK kampında eczacılık yaptıpı ve teröristlerle futbol oynadığı da görüldü.