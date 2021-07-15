HDP vekili Erol Katırcıoğlu, Halk TV'de canlı yayın konuğu olduğu programda, partileri ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

"Bizim seçmenlerimizden insanlar PKK'yı kurmuşlar"

Kendisine yöneltilen, "PKK terör örgütüdür tabi ki biz bunu lanetliyoruz. Onlar başka yolda, biz parlamentoda mücadele ediyoruz deme şansına sahip değil misiniz?" sorusunu yanıtlayan Katırcıoğlu "Allah aşkınıza bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz ki…" dedi.

OYNAT 00:42 HDP'li Erol Katırcıoğlu: Bizim seçmenlerimiz PKK'yı kurmuş aramıza nasıl mesafe koyalım? Katıldığı bir canlı yayında 'Neden 'PKK bir terör örgütüdür' diyemiyorsunuz' sorusuna yanıt veren HDP vekili Erol Katırcıoğlu, 'Allah aşkınıza bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz ki' ifadelerini kullandı. PKK'yı 'seçmenlerinin akrabası' olarak nitelendiren Katırcıoğlu, sözlerinin devamında, 'PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor ve bizim seçmenlerimizin çocukları veya akrabaları dağa çıkmışlar ve PKK'yı kurmuşlar.' dedi. BiP'te paylaş

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PKK'yı seçmenlerinin çocukları olarak nitelendiren Katırcıoğlu, sözlerinin devamında, "PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor ve bizim seçmenlerimizin çocukları veya akrabaları dağa çıkmışlar ve PKK’yı kurmuşlar." dedi.

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