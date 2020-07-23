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Gündem HDPli eski vekil Tuma Çelikin cinsel tacizde bulunduğu kadının avukatı ilk kez konuştu Elimizde yeterli delil var, gerekli cezayı alacak
POLİTİKA

HDP'li eski vekil Tuma Çelik'in cinsel tacizde bulunduğu kadının avukatı ilk kez konuştu: Elimizde yeterli delil var, gerekli cezayı alacak

Mardin'de seçim çalışmaları sırasında bir kadına tecavüzle suçlanan HDP Mardin eski Milletvekili Tuma Çelik, Türkiye'nin gündemine oturdu. Dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'de komisyon kurulan Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu D.K.'nin avukatı Adile Gürbüz, ilk kez konuştu. Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için yeterli delilin olduğunu ifade eden Gürbüz, "Bugün bir kadın cinayetinin yasını tutarken, ölmeden öldürülmüş olan bu kadına ses olmamız gerekir. Şüphelinin dokunulmazlığının kaldırılması için elimizde yeteri kadar delil var. Tanık beyanları, HTS kayıtları var. Akabinde davanın açılacağını ve ceza alacağına inanıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
HDP Mardin eski Milletvekili Tuma Çelik
HDP Mardin eski Milletvekili Tuma Çelik

2018 yılında seçim çalışması yürüttüğü sırada Mardin'in Midyat ilçesine, D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen ve önceki gün partisi HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. D.K.'nin Batman'daki avukatı Adile Gürbüz, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için yeterli delil olduğunu ifade etti.

Meclis gereğini yapacak: HDP’nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak
GÜNDEM
Meclis gereğini yapacak: HDP’nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak

Avukat Adile Gürbüz

Cinsel saldırıya uğradıktan sonra evliliği son buldu

Avukat Adile Gürbüz, D.K.'nin Çelik tarafından cinsel saldırıya uğramasının ardından baskı gördüğünü, yalnız kaldığını belirterek, olayın ortaya çıkmasının ardından da eşiyle boşandığını aktardı. Avukat Gürbüz, "Müvekkilim seçim döneminde milletvekiliyle ailevi sorunlarını görüşmek üzere bir araya geliyor. Bir evde kimsenin olmadığı sırada bir araya geliyorlar. Müvekkilim kapıyı açtıktan sonra evde kimsenin olmadığını fark ediyor. Ne yazık ki cinsel saldırıya maruz kalıyor. Daha sonrasında ise tehditlerle, baskılarla olayı kapatması yönünde ciddi karşılık görüyor. Evli ve üç çocuklu olan müvekkilim geçirdiği travmanın etkisiyle hakkını savunmaya ve bu şahsın vekillikten düşürülerek, bir daha bölgeye, Mardin'e gelmemesini istiyor. Bununla ilgili yöneticilerle görüşüyor. Uzun bir süre tek başına mücadele veriyor ancak reddediliyor, baskı görüyor, bu konuda yalnız bırakılıyor. Eşinin duyması üzerine evliliği boşanmayla, son buluyor" dedi.

Tecavüzle suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik partiden ihraç edildi
GÜNDEM
Tecavüzle suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik partiden ihraç edildi

'Milletvekili demek istemiyorum'

Mağdur D.K.'nin ocak ayında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, bu süreçte yalnız mücadele ettiğini belirten Gürbüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Daha sonra yollarımız kesişti. Avukatlığını kabul etmemi rica etti. Beyanının gayet tutarlı oluşu, evli, çocuklu kendi halinde bir ev hanımının durup dururken kimseye iftira atmayacağını düşünerek, bu mücadelesine destek vermeye karar verdim. İlerleyen süreçte milletvekili olması durumuyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, parlamenterler büroda yapılan soruşturmada fezlekenin düzenlendiği haberini aldık. Çünkü müvekkilim, olayın bulunduğu yerde yaptırdığı olay yeri incelemesinde deliller elde etmişti. Şüpheliye, milletvekili demek istemiyorum, bu unvan kendisine yakışmıyor. Her ne kadar bu unvan kendisine yakışmasa da dokunmazlığı olduğu için ifadesine başvurulamıyor. Fezlekenin düzenlenmesinin ardından 22 Temmuz tarihinde dokunmazlığı kaldırılması görüşmesine başlandı."

Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında yeni karar: Dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler başladı
GÜNDEM
Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında yeni karar: Dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler başladı

'Dokunulmazlığının kaldırılmasını bekliyoruz'

Tuma Çelik'in D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğuna dair çok sayıda delilin olduğunu belirten avukat Gürbüz, yargılama için dokunulmazlığın kaldırılmasını beklediklerini söyledi.


  • Gürbüz, "Kendisi kuvvetli suç şüphesi olduğu için neredeyse bir suç hali mevcut, ağır ceza alacağı mutlak bir dosya. Bu nedenle dokunmazlığının derhal kaldırılmasını bekliyoruz. Kamuoyundan da destek bekliyoruz. Çok ağır bir suç. Ne yazık birçok alanda, birçok konuda hak savunucularının, fail ve mağdurun kimliğine bakmaksızın ses verildiği durumlar olmasına rağmen bu dosyada aynı desteği göremedik. Halkımızdan ve halk savunucularından basın mensuplarından, siyasetçilerden, sanatçılardan her kesimden destek bekliyoruz. Çünkü bu emsal bir dosya, müvekkilimin tek başına çıktığı bu mücadelede, bundan sonra arkasında milyonlar olmasını istiyoruz." dedi.

HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış
GÜNDEM
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış

"Tüm kayıtlar elimizde"

Kadın ve insan hakları konusunda bu dosyanın bir meşale olduğunu belirten Gürbüz, "Mağdur ve failin kimliği ne olursa olsun herkesin cezasız kalmayacağını bilmesini istiyoruz. Bugün bir kadın cinayetinin yasını tutarken, ölmeden öldürülmüş olan bu kadına ses olmamız gerekir. Şüphelinin dokunmazlığının kaldırılmasıyla elimizde yeteri kadar delil, tanık beyanları, HTS kayıtları var. Akabinde davanın açılacağını ve ceza alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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