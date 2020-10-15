HDP'li Garo Paylan, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Türkiye olarak en başından beri Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu söylüyoruz." açıklamasını yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Türkiye bu meselede her zaman olduğu gibi bizi açık ve net bir şekilde destekledi. Sevgili Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları kardeşliğimizin göstergesidir." dedi.

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ABD basınına şikayet etti

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise New York Times için kaleme aldığı "Türkiye'nin askeri maceraları, ülkede özgürlüğü nasıl azaltıyor?" başlıklı yazısında, Türkiye'yi uluslararası arenada şikayet etti. "Türkiye, bu savaşta etnik bağlarını paylaştığı Azerbaycan'ı güçlü bir şekilde destekliyor." diyen Paylan, ifadelerini "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ateşkes çağrılarını reddetti; Azerbaycan'a savunma teknolojisi, İnsansız Hava Araçları ve propaganda mekanizmalarıyla destek verdi." şeklinde sürdürdü.

"Milliyetçi coşkuyu kamçıladı"

HPD'li Paylan, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin bölgesel çatışmalara dahil olması, milliyetçi coşkuyu kamçıladı, barış ve demokrasi savunucularının alanını yok etti ve azınlık nüfus arasında korku ve güvencesizlik hissini derinleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda Türk televizyon kanalları, Ermenistan'ı düşman olarak tanımlayan ve Türk İnsansız Hava Araçları tarafından tahrip edilen Ermeni hedeflerinin görüntülerini titizlikle yayınladı.

OYNAT 00:33 Azerbaycan halkı Kızılay'ın gönderdiği TIR'ı görünce arabalarını park edip selam durdu Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik yardımları kapsamında çok sayıda Kızılay TIR'ı Bakü'ye giriş yaptı. Kızılay konvoyunu fark eden Azerbaycan halkı, araçlarını yol boyunca park ederek TIR'lara selam durdu.

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"Ankara ateşe benzinle gidiyor"

Türkiye’nin Dağlık Karabağ ihtilafındaki savaş kışkırtıcılığını eleştirdim. Ankara’nın ateşe benzinle gitmemesi gerektiğini, çünkü bir savaşta kazanan tarafın olmayacağını söyledim. Vatandaşlarıma 'ateşkes için elimizden geleni yapmalıyız' diye ısrar ettim."