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Gündem HDPli Garo Paylan, Türkiyeyi ABDye şikayet etti
POLİTİKA

HDP'li Garo Paylan, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Ermenistan ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sürüyor. Türkiye'nin de desteğiyle Azeri ordusunun işgal altındaki topraklarını geri alma çabası birçok kesimi rahatsız etmeye devam ediyor. Son olarak terör örgütü PKK'nin siyasi uzantısı olan HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye'yi ABD'ye şikayet ederek, "Türkiye’nin Dağlık Karabağ ihtilafındaki savaş kışkırtıcılığını eleştirdim. Ankara’nın ateşe benzinle gitmemesi gerektiğini, çünkü bir savaşta kazanan tarafın olmayacağını söyledim. Vatandaşlarıma 'ateşkes için elimizden geleni yapmalıyız' diye ısrar ettim." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Türkiye olarak en başından beri Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu söylüyoruz." açıklamasını yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Türkiye bu meselede her zaman olduğu gibi bizi açık ve net bir şekilde destekledi. Sevgili Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları kardeşliğimizin göstergesidir." dedi.

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ABD basınına şikayet etti

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise New York Times için kaleme aldığı "Türkiye'nin askeri maceraları, ülkede özgürlüğü nasıl azaltıyor?" başlıklı yazısında, Türkiye'yi uluslararası arenada şikayet etti. "Türkiye, bu savaşta etnik bağlarını paylaştığı Azerbaycan'ı güçlü bir şekilde destekliyor." diyen Paylan, ifadelerini "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ateşkes çağrılarını reddetti; Azerbaycan'a savunma teknolojisi, İnsansız Hava Araçları ve propaganda mekanizmalarıyla destek verdi." şeklinde sürdürdü.

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"Milliyetçi coşkuyu kamçıladı"

HPD'li Paylan, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin bölgesel çatışmalara dahil olması, milliyetçi coşkuyu kamçıladı, barış ve demokrasi savunucularının alanını yok etti ve azınlık nüfus arasında korku ve güvencesizlik hissini derinleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda Türk televizyon kanalları, Ermenistan'ı düşman olarak tanımlayan ve Türk İnsansız Hava Araçları tarafından tahrip edilen Ermeni hedeflerinin görüntülerini titizlikle yayınladı.

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"Ankara ateşe benzinle gidiyor"

Türkiye’nin Dağlık Karabağ ihtilafındaki savaş kışkırtıcılığını eleştirdim. Ankara’nın ateşe benzinle gitmemesi gerektiğini, çünkü bir savaşta kazanan tarafın olmayacağını söyledim. Vatandaşlarıma 'ateşkes için elimizden geleni yapmalıyız' diye ısrar ettim."

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