HDP’li Gergerlioğlu terör örgütü PKK üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan isimle ortak yayın yaptı

Uşak'ta polis nezaretindeki FETÖ'cülerin çıplak arandığı yalanı elinde patlayan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Enes Kanter'in de aralarında bulunduğu bir grup FETÖ'cüyle video konferans yaptığı ortaya çıkmıştı.

GÜNDEM 'Çıplak arama' yalanını ortaya atan Gergerlioğlu'nun FETÖ'cü Kanter'le toplantısı ortaya çıktı

Türkiye karşıtı propaganda

HDP’li Gergerlioğlu, şimdi de PKK’lı isimle ortak yayın yaptı. Facebook üzerinden yayım yapan Avrupa Forum TV’de düzenlenen "Türkiye'de Cezaevleri'nin ve İnsan Haklarının Durumu" başlıklı oturuma katılan Gergerlioğlu, Türkiye karşıtı propaganda yaptı.

Gergerlioğlu’na “Terör örgütü PKK Kongra-Gel ile ilişkileri bulunduğu” gerekçesiyle "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan avukat Hasan Anlar da eşlik etti.

GÜNDEM HDP'li Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' yalanına Uşak Emniyet Müdürü Gezer ve polislerden suç duyurusu