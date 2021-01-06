Gündem HDPli Gergerlioğlu terör örgütü PKK üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan isimle ortak yayın yaptı
POLİTİKA

HDP’li Gergerlioğlu terör örgütü PKK üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan isimle ortak yayın yaptı

İnternet üzerinden Enes Kanter'in de aralarında bulunduğu bir grup FETÖ'cüyle toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıkan HDP’li Gergerlioğlu, şimdi de "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Hasan Anlar ile ortak yayında Türkiye karşıtı propaganda yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gergerlioğlu'nun yayın yaptığı Hasan Anlar PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Gergerlioğlu'nun yayın yaptığı Hasan Anlar PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Uşak'ta polis nezaretindeki FETÖ'cülerin çıplak arandığı yalanı elinde patlayan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Enes Kanter'in de aralarında bulunduğu bir grup FETÖ'cüyle video konferans yaptığı ortaya çıkmıştı.

'Çıplak arama' yalanını ortaya atan Gergerlioğlu'nun FETÖ'cü Kanter'le toplantısı ortaya çıktı
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'Çıplak arama' yalanını ortaya atan Gergerlioğlu'nun FETÖ'cü Kanter'le toplantısı ortaya çıktı

Türkiye karşıtı propaganda

HDP’li Gergerlioğlu, şimdi de PKK’lı isimle ortak yayın yaptı. Facebook üzerinden yayım yapan Avrupa Forum TV’de düzenlenen "Türkiye'de Cezaevleri'nin ve İnsan Haklarının Durumu" başlıklı oturuma katılan Gergerlioğlu, Türkiye karşıtı propaganda yaptı.

Gergerlioğlu’na “Terör örgütü PKK Kongra-Gel ile ilişkileri bulunduğu” gerekçesiyle "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan avukat Hasan Anlar da eşlik etti.

HDP'li Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' yalanına Uşak Emniyet Müdürü Gezer ve polislerden suç duyurusu
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HDP'li Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' yalanına Uşak Emniyet Müdürü Gezer ve polislerden suç duyurusu

Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'cülerle toplantı yapan HDP'li Gergerlioğlu’na 'çıplak arama' yalanı için destek telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'cülerle toplantı yapan HDP'li Gergerlioğlu’na 'çıplak arama' yalanı için destek telefonu
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