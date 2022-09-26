HDP'li Gergerlioğlu'ndan İYİ Parti'ye 'bakanlık' salvosu: Siz kim oluyorsunuz biz bakanlık da alırız başbakanlık da

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "HDP'ye elbette bakanlık verilebilir" diye cevap veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Tekin'in bu sözleri büyük tepki çekerken HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

6'lı masanın 7'nci üyesi HDP'nin Kocaeli vekili Gergerlioğlu, HDP'ye bakanlık vaadine karşı çıkan kesime tepki gösterdi.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ?"

Partisinin Bursa Osmangazi ilçe kongresinde konuşan Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bize bir takım sözler söylüyorlar. Bir milletvekilinin gündem etmesiyle biliyorsunuz bir bakanlık tartışması başladı. 'HDP'ye bakanlık verilebilir mi, verilemez mi?' Siz kim oluyorsunuz da bu toprakların 3'üncü büyük partisine 'Bakanlık verilemez' diyebiliyorsunuz? Anlamak mümkün değil.

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"HDP CUMHURBAŞKANLIĞI DA ALIR"

Bakın bunu garip karşılayanlar, partimizi garip karşılayanlar siyaseti çözümsüzlük yoluna itenlerdir. Birisi 'HDP'ye bakanlık verilebilir' demiş kıyameti koparıyolar. Buradan bilsinler ki HDP'ye bakanlık da verilir, başbakanlığı da alır, yarın öbür gün cumhurbaşkanlığı da alır."

GÜNDEM CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Gürsel Tekin 'Elbette verilebilir' diyerek yeşil ışık yaktı