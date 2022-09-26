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POLİTİKA

HDP'li Gergerlioğlu'ndan İYİ Parti'ye 'bakanlık' salvosu: Siz kim oluyorsunuz biz bakanlık da alırız başbakanlık da

6'lı masanın 7'nci üyesi HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP'ye bakanlık vaadine karşı çıkan İYİ Parti'ye tepki gösteren Gergerlioğlu, "Siz kim oluyorsunuz da bu toprakların 3'üncü büyük partisine 'Bakanlık verilemez' diyebiliyorsunuz?" dedi. Gergerlioğlu, "Buradan bilsinler ki HDP'ye bakanlık da verilir, HDP başbakanlığı da alır, yarın öbür gün cumhurbaşkanlığını da alır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Gergerlioğlundan İYİ Partiye bakanlık salvosu: Siz kim oluyorsunuz biz bakanlık da alırız başbakanlık da
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "HDP'ye elbette bakanlık verilebilir" diye cevap veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Tekin'in bu sözleri büyük tepki çekerken HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

6'lı masanın 7'nci üyesi HDP'nin Kocaeli vekili Gergerlioğlu, HDP'ye bakanlık vaadine karşı çıkan kesime tepki gösterdi.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ?"

Partisinin Bursa Osmangazi ilçe kongresinde konuşan Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bize bir takım sözler söylüyorlar. Bir milletvekilinin gündem etmesiyle biliyorsunuz bir bakanlık tartışması başladı. 'HDP'ye bakanlık verilebilir mi, verilemez mi?' Siz kim oluyorsunuz da bu toprakların 3'üncü büyük partisine 'Bakanlık verilemez' diyebiliyorsunuz? Anlamak mümkün değil.

"HDP CUMHURBAŞKANLIĞI DA ALIR"

Bakın bunu garip karşılayanlar, partimizi garip karşılayanlar siyaseti çözümsüzlük yoluna itenlerdir. Birisi 'HDP'ye bakanlık verilebilir' demiş kıyameti koparıyolar. Buradan bilsinler ki HDP'ye bakanlık da verilir, başbakanlığı da alır, yarın öbür gün cumhurbaşkanlığı da alır."

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