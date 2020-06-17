Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem HDPli Giran Özcandan skandal açıklama PKK terör örgütü değil, Kürdistanı inkar faşizm
POLİTİKA

HDP'li Giran Özcan'dan skandal açıklama: PKK terör örgütü değil, Kürdistan'ı inkar faşizm

HDP'li Giran Özcan'dan skandal açıklama: PKK terör örgütü değil, Kürdistan'ı inkar faşizm

HDP'nin ABD Temsilcisi Giran Özcan, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini söyledi. PKK'nın Kürtlerin hakkını savunduğunu ileri süren Özcan, "Kürdistan" ifadesini de kullananarak "Bunu inkar faşizmdir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP'nin ABD Temsilcisi Giran Özcan'ın terör örgütü PKK ile ilgili skandal sözler sarf etti.
HDP'nin ABD Temsilcisi Giran Özcan'ın terör örgütü PKK ile ilgili skandal sözler sarf etti.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışında operasyonlar kararlılıkla sürerken, HDP'lilerin provokatif söylemleri de arttı.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu
GÜNDEM
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu

Türk komandoları Haftanin'de: Bu harekat Sincar'a yönelik operasyonun öncüsü olabilir
DÜNYA
Türk komandoları Haftanin'de: Bu harekat Sincar'a yönelik operasyonun öncüsü olabilir

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı: Mehmetçik Haftanin'de
GÜNDEM
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı: Mehmetçik Haftanin'de

HDP'nin ABD Temsilcisi Giran Özcan, TRT World Politika Uzmanı Yusuf Erim'in, "PKK'ya terör örgütü diyebiliyor musun?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu. Giran Özcan, PKK'nın terör örgütü olmadığını, politik bir hareket olduğunu iddia etti.

Öte yandan, PKK'yı terör örgütü listesine alan Washington yönetiminin Özcan'a yönelik nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Özcan, TRT World Politika Uzmanı Yusuf Erim'in sosyal medyadan kendisine yönelttiği soruyu cevapladı. PKK'yı siyasi yapılanma olarak tanımlayan Özcan şu ifadeleri kullandı:

  • "PKK, kırk yıldır Kürtlerin tanınması ve hakları için savaşan siyasi/askeri bir örgüt. Ben onu terörist bir örgüt olarak görmüyorum."

HDP Eş Başkanı Sancar "Pençe-Kartal Operasyonu"nun ardından konuştu: Bombayla, şiddetle olmaz
GÜNDEM
HDP Eş Başkanı Sancar "Pençe-Kartal Operasyonu"nun ardından konuştu: Bombayla, şiddetle olmaz

Özcan ayrıca, Erim'in sorusuna karşılık verdikten sonra, "Evet gördüğün gibi cevaplıyorum" ifadelerini kullandı.

AKIL ALMAZ 'KÜRDİSTAN' SAVUNMASI

Özcan ayrıca, Kürdistan tanımının 10 milyon insan için vatan anlamına geldiğini iddia etti ve bunun aksinin faşizm olduğunu öne sürdü.

HDP'li Buldan 'Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok' çıkışından çark etti: Yanlış anlaşıldık
GÜNDEM
HDP'li Buldan 'Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok' çıkışından çark etti: Yanlış anlaşıldık

Terörü CHP koruyor: Kılıçdaroğlu HDP'li belediye başkanlarına sahip çıktı, CHP'nin PKK ile arasındaki mesafe iyice kapandı
GÜNDEM
Terörü CHP koruyor: Kılıçdaroğlu HDP'li belediye başkanlarına sahip çıktı, CHP'nin PKK ile arasındaki mesafe iyice kapandı
Abone Ol Google News
Daha önce yazdık yine destan yazacağız

Daha önce yazdık yine destan yazacağız

​Bakan Akar Haftanin'deki komandolarımıza böyle seslendi.
Halkın psikolojisi 11 Eylülden daha kötü

Halkın psikolojisi 11 Eylül'den daha kötü

Amerikalılar en mutsuz zamanlarını yaşıyor
HarekatSincara uzanabilir

Harekat
Sincar'a uzanabilir

Haftanin'de başlatılan operasyon neden önemli?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlükte.

Kara listeye alınacak

Kara listeye alınacak

​Otomobil ve beyaz eşyaya da IME sistemi geliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te Bahçeli'yi kabul edecek.

​MSB: Kahraman komandolarımız Haftanin'de!
Tarih yazdılar

Tarih yazdılar

​​Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

​İstanbul'da enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

Çökme riski bulunan bina sakinlerinden ilginç tepki.

Operasyonu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor.

​Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasına büyük destek veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.