HDP'li Giran Özcan'dan skandal açıklama: PKK terör örgütü değil, Kürdistan'ı inkar faşizm

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışında operasyonlar kararlılıkla sürerken, HDP'lilerin provokatif söylemleri de arttı.
HDP'nin ABD Temsilcisi Giran Özcan, TRT World Politika Uzmanı Yusuf Erim'in, "PKK'ya terör örgütü diyebiliyor musun?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu. Giran Özcan, PKK'nın terör örgütü olmadığını, politik bir hareket olduğunu iddia etti.
Öte yandan, PKK'yı terör örgütü listesine alan Washington yönetiminin Özcan'a yönelik nasıl bir adım atacağı merak konusu.
Özcan, TRT World Politika Uzmanı Yusuf Erim'in sosyal medyadan kendisine yönelttiği soruyu cevapladı. PKK'yı siyasi yapılanma olarak tanımlayan Özcan şu ifadeleri kullandı:
- "PKK, kırk yıldır Kürtlerin tanınması ve hakları için savaşan siyasi/askeri bir örgüt. Ben onu terörist bir örgüt olarak görmüyorum."
Özcan ayrıca, Erim'in sorusuna karşılık verdikten sonra, "Evet gördüğün gibi cevaplıyorum" ifadelerini kullandı.
AKIL ALMAZ 'KÜRDİSTAN' SAVUNMASI
Özcan ayrıca, Kürdistan tanımının 10 milyon insan için vatan anlamına geldiğini iddia etti ve bunun aksinin faşizm olduğunu öne sürdü.