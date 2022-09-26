HDP'li Hasip Kaplan: İstersem randevu almadan Akşener'e kahvaltıya giderim Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Yanındayız" mesajı paylaşan HDP'li Hasip Kaplan, şimdi de rotayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevirdi. Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben istersem eşimle randevu almadan Akşener’e kahvaltıya rahat giderim." ifadelerini kullandı.

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