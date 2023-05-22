HDP'li Hasip Kaplan Türkiye'yi böyle tehdit etti: Kılıçdaroğlu seçilecek Selo gelecek

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'da bu kez de 'ikinci tur' krizi patlak verdi. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için Sinan Oğan'ın 'milliyetçi' seçmenlerine yönelik vaatlerde bulunmaya başladı. İlk tur öncesi terör tutuklularına 'özgürlük' vadeden CHP lideri, söylem değiştirerek terör örgütleriyle mücadele sözü vermeye başladı. Bu durum HDP kanadında rahatsızlığa neden oldu. HDP'li Hasip Kaplan, "Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez" diyen Kaplan, "HDP'lileri küstürüp yanlış yapma. Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır." mesajı verdi.