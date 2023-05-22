HDP'li Hasip Kaplan Türkiye'yi böyle tehdit etti: Kılıçdaroğlu seçilecek Selo gelecek

HDP'li Hasip Kaplan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı. Aynı zamanda meclisteki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı.
Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı. CHP vekil sandalyelerini küçük ortaklarına kaptırdı. HDP'nin ise aldığı oylar bir önceki seçime aldıkları oyların altında kaldı. Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek tam gaz sürüyor.