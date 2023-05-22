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HDP'li Hasip Kaplan Türkiye'yi böyle tehdit etti: Kılıçdaroğlu seçilecek Selo gelecek

28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle tam gaz sürüyor. HDP'li Hasip Kaplan ''Türkiye yeni bir dünyaya uyanacak'' şeklinde tehditler savurup, ''28 Mayıs'ta Tayyip gidecek, Selo gelecek'' açıklamasını yaptı. Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP ile yürüttüğü kirli ittifakın ödülü olarak Selahattin Demirtaş'ı özgürleştireceğini duyurmuştu. HDP de Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını ilan edip, verilen sözlerin tutulmaması durumunda CHP'den hesap soracaklarını beyan etmişti.

09:21 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
HDP'li Hasip Kaplan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

HDP'li Hasip Kaplan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı. Aynı zamanda meclisteki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı.


Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı. CHP vekil sandalyelerini küçük ortaklarına kaptırdı. HDP'nin ise aldığı oylar bir önceki seçime aldıkları oyların altında kaldı. Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek tam gaz sürüyor.


HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteği tam gaz devam ediyor


Son olarak topa HDP'li Hasip Kaplan girdi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kaplan,
''28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, tek adam rejimini bitireceğiz''
ifadelerini kullandı.


Kaplan tehdit etti: 28 Mayıs'ta Tayyip gidecek Selo gelecek


''Türkiye yeni bir dünyaya uyanacak''
diyerek yehditler savuran Kaplan, Selahattin Demirtaş'ı özgürleştireceklerini şu sözlerle ilan etti:
28 Mayıs'ta Tayyip gidecek Selo gelecek



HDP'li Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Oğan' ayarı: HDP'lileri küstürüp yanlış yapma
HDP'li Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Oğan' ayarı: HDP'lileri küstürüp yanlış yapma

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'da bu kez de 'ikinci tur' krizi patlak verdi. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için Sinan Oğan'ın 'milliyetçi' seçmenlerine yönelik vaatlerde bulunmaya başladı. İlk tur öncesi terör tutuklularına 'özgürlük' vadeden CHP lideri, söylem değiştirerek terör örgütleriyle mücadele sözü vermeye başladı. Bu durum HDP kanadında rahatsızlığa neden oldu. HDP'li Hasip Kaplan, "Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez" diyen Kaplan, "HDP'lileri küstürüp yanlış yapma. Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır." mesajı verdi.



#Hasip Kaplan
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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