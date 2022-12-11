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POLİTİKA

HDP'li Hişyar Özsoy Öcalan'a destek yürüyüşüne izin vermeyen polislere tehditler savurdu: Bu kenti birbirine katarız

Diyarbakır’da aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu bir grup, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak istedi. Öcalan'a destek yürüyüşünde 2 kişi gözaltına alınırken, HDP’li Hişyar Özsoy polislere tehditler savurdu. Özsoy bir polise "Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları. Seninle konuştuğumda yüzüme bakacaksın, kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam. Akıllı olun, kimsin sen" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Hişyar Özsoy Öcalana destek yürüyüşüne izin vermeyen polislere tehditler savurdu: Bu kenti birbirine katarız
HDP’li Hişyar Özsoy polislere tehditler savurdu.

Diyarbakır’da DBP, HDP, TJA ve MED-TUHAD FED üyeleri, 'terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında olduğu' iddiasıyla yürüyüş düzenledi.

POLİS ÖCALAN'A DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE ETTİ

Aralarında HDP’li Milletvekili Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Dirayet Dilan Taşdemir, Hişyar Özsoy, Garo Paylan’ın da bulunduğu kalabalık polisler tarafından engellendi.

Yürüyüşün yasak olduğu gerekçesiyle ablukaya alınan kalabalık dağıtıldı. Vekiller ve polis arasında kısa süreli çıkan arbedede slogan atan 2 kişi gözaltına alındı.

'AKILLI OLUN TERBİYESİZ ADAM'

HDP’li Milletvekili Hişyar Özsoy, polisleri engellemeye çalışarak, “Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları” diyerek 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. Grubun ablukaya alınması sırasında da Özsoy bir polise, “Bana bak, seninle konuştuğumda yüzüme bakacaksın, kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam. Akıllı olun, kimsin sen” dedi.

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