HDP'li Hişyar Özsoy Öcalan'a destek yürüyüşüne izin vermeyen polislere tehditler savurdu: Bu kenti birbirine katarız Diyarbakır’da aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu bir grup, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak istedi. Öcalan'a destek yürüyüşünde 2 kişi gözaltına alınırken, HDP’li Hişyar Özsoy polislere tehditler savurdu. Özsoy bir polise "Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları. Seninle konuştuğumda yüzüme bakacaksın, kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam. Akıllı olun, kimsin sen" dedi.

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