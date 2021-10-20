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POLİTİKA

HDP'li Hişyar Özsoy tezkereye karşı çıktı: Türkiye Fransa'nın yerini almaya çalışmasın

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ancak HDP bu karara Fransa'yı savunarak tepki gösterdi. HDP'li Hişyar Özsoy, partisi adına tezkereye karşı çıktı. Türkiye'nin, son dönemde Afrika'ya asker göndermeye çalıştığını söyleyen Özsoy "Fransa bölgedeki askerlerini bir yıl içinde yarıya indirmeyi düşünürken orada oluşan bu boşluğu doldurmak için birtakım askeri maceralara giriyor" ifadelerini kullandı. Özsoy, Türkiye'nin, Afrika ile ilişkilerinde meseleleri daha fazla militarize etmeden, silah satma yarışına girmeden çok daha farklı bir politika izleyebileceğini de söyledi.


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Haber Merkezi Diğer
HDPli Hişyar Özsoy tezkereye karşı çıktı: Türkiye Fransanın yerini almaya çalışmasın
Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda dün görüşüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 6 Ekim 2020'de verilen iznin, 31 Ekim 2021'den itibaren bir yıl süreyle uzatılmasına izin verilmesi istendi. Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi, konuşmaların ardından oylanarak kabul edildi.

TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı
GÜNDEM
TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

HDP'DEN FRANSA SAVUNMASI

Türkiye'nin Afrika'daki imajı, yürütülen başarılı diplomasi sayesinde giderek güçlenirken, kıtada da artan etkinliğini Fransa'dan sonra HDP de endişe ile karşıladı. Konu ile ilgili HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, partisi adına tezkereye karşı çıktı. Türkiye'nin, son dönemde Afrika'ya asker göndermeye çalıştığını söyleyen Özsoy "Türkiye bu son zamanda Afrika'ya abanmış durumda, asker göndermeye çalışıyor. Fransa bölgedeki askerlerini bir yıl içinde yarıya indirmeyi düşünürken orada oluşan bu boşluğu doldurmak için birtakım askeri maceralara giriyor." diye konuştu

  • Özsoy, Türkiye'nin, Afrika ile ilişkilerinde meseleleri daha fazla militarize etmeden, silah satma yarışına girmeden çok daha farklı bir politika izleyebileceğini de, savundu.

TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı
GÜNDEM
TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

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