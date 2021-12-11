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ŞIRNAK

HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi tutuklandı: Tahir Güven'i öldüren PKK'lıyı evinde saklamıştı

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven’in öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç’i, aile apartmanında sakladığı iddia edilen HDP vekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi Abdullah Kaçmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
HDPli Hüseyin Kaçmazın kardeşi tutuklandı: Tahir Güveni öldüren PKKlıyı evinde saklamıştı
Hüseyin Kaçmaz

Cizre’nin Cudi Mahallesi'nde 4 Aralık akşamı Mercan Sokak'ta eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Güven hayatını kaybetti. Ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürülen Güven’in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Cizre kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, HDP Gençlik Meclisi üyeleri Mehmet Miraç Dinç ve Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök gözaltına alındı.

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  • Emniyetteki işlemi tamamlanan ve HDP Şırnak vekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi Abdullah Kaçmaz adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili olarak daha önce de şüpheli Emin Kalkan tutuklandığı açıklamıştı.

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