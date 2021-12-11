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ŞIRNAK

Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme: 26 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili PKK/KCK terör örgütünün şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme: 26 kişi gözaltına alındı
Eski AK Parti Cizre ilçe başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven.

Eski AK Parti Cizre İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İHA

  • Şırnak İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çok sayıda örgüt propagandası içeren doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İHA

Ayrıca HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyal ve malzemeye el konuldu.

İHA

İHA

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