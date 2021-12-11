Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tahir Güvenin kanı yerde kalmayacak
ŞIRNAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tahir Güven’in kanı yerde kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı saldırıda öldürülen Meman Aşireti Lideri Tahir Güven’in kanının yerde kalmayacağını söyledi. AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’e kardeşinin vefatı nedeniyle taziyelerini ileten Bakan Soylu, "Tahir ağayı hem tanırdık hem bilirdik, hem de severdik. O da bizi severdi. Kalleş bir tuzakla katledildi" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tahir Güven’in kanı yerde kalmayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte, 4 Aralık’ta Cizre’de öldürülen AK Parti Cizre Eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven’in Ulaş köyünde kurulan taziyesine katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan dualardan sonra İçişleri Bakanı Soylu, Tahir Güven’in kanının yerde kalmayacağını söyledi.

'KALLEŞ BİR BİR TUZAKLA KATLEDİLDİ'

Bakan Soylu, Tahir Güven'in kalleş bir tuzakla katledildiğini belirterek "Tahir ağayı hem tanırdık, hem bilirdik, hem de severdik. O da bizi severdi. Kanı yerde kalmayacak, bunu da bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın buradaki tüm dostlarına taziye dileklerini, başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah sabrı hiçbir zaman bizden eksik etmesin. Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu zor süreci hep birlikte atlatabilme anlayışına sahip oluruz ve yapacağımız iş, sabırlı olmak Kur’an-ı Kerim’e sarılmak ve Allah’ın emirlerine sarılmaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tahir Güven’in kanı yerde kalmayacak
OYNAT 01:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tahir Güven’in kanı yerde kalmayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı saldırıda öldürülen Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in kanının yerde kalmayacağını söyledi. AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'e kardeşinin vefatı nedeniyle taziyelerini ileten Bakan Soylu, 'Tahir ağayı hem tanırdık hem bilirdik, hem de severdik. O da bizi severdi. Kalleş bir tuzakla katledildi' ifadelerini kullandı.

'BİR TAHİR AĞA GİDER, BİN TAHİR AĞA GELİR'

Öldürülen Tahir Güven’in oğlu Ferzan Güven, Bakan Soylu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Taziyemize gelmenizden şeref duyduk. Babam bizim aşiretimizin onuruydu, gururumuzdu. Ama acımız gerçekten büyük. Ama siz faillerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe komisyonu toplantısından sonra tespit ettiniz. Orda siz failler belli dediniz. Orda çok kişi huzursuz oldu, biz bunu biliyoruz. Biz bunun bilincindeyiz. Ama ben de o huzursuz olan insanlara burada Cizre’de bir mesaj vermek istemiyorum. Biz her zaman devletimizin yanında saf tuttuk. Devletimizle beraber de yol alacağız. Acımız büyük, hüzünlüyüz ama yıkılmadık. Bir Tahir Ağa gider, bin Tahir ağa gelir” ifadelerini kullandı.

Tahir Güven'e pusu kuran teröristin HDP'li vekilin evinden çıktığını açıklayan Bakan Soylu: Hesabını vereceksiniz milletvekilliği sizi kurtaramayacak
GÜNDEM
Tahir Güven'e pusu kuran teröristin HDP'li vekilin evinden çıktığını açıklayan Bakan Soylu: Hesabını vereceksiniz milletvekilliği sizi kurtaramayacak

Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme: 26 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme: 26 kişi gözaltına alındı

PKK'nın üstlendiği cinayetin zanlısı HDP'li vekilin evinden çıktı
GÜNDEM
PKK'nın üstlendiği cinayetin zanlısı HDP'li vekilin evinden çıktı
27 maçlık seri sona erdi

27 maçlık seri sona erdi

​Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor ilk yenilgisini aldı.
Yeni dönem başladı

Yeni dönem başladı

Çipli kimlik kartı için işlemler evde yapılacak.
İşkenceye 3 yıl direnen genç

İşkenceye 3 yıl direnen genç

​Suriyeli Ömer Alshogre dünyaya Esed zulmünü anlatıyor.
Sosyal medya demokrasi için tehdit

Sosyal medya demokrasi için tehdit

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, sosyal medyadaki yalan ve dezenformasyona dikkat çekti.
ABD'de kasırga dehşeti

ABD'de kasırga dehşeti

​5 eyalette etkili olan kasırgada en az 70 ölü var.
Sınıftan Kandil'e gönderdiler

Sınıftan Kandil'e gönderdiler

​Kamudan ihraç edilen 21 öğretmenin PKK propagandası yaptığı tespit edildi.

İBB'nin dağ kadrosu

İBB'nin dağ kadrosu

​PKK'nın dağ kadrosundan İBB kadrosuna geçen çalışanlar ortaya çıktı.
Avrupa'da Omicron paniği

Avrupa'da Omicron paniği

​AB ülkelerinde 582 Omicron vakası var, ölüm yok.
Stokçuluk e-ticarete sıçradı

Stokçuluk e-ticarete sıçradı

​Fahiş fiyatı tetikleyen ürün stoklama oyunu şimdi de e-ticaret sitelerinde.
Çağımızın en mütevazı filozofu

Çağımızın en mütevazı filozofu

​Teoman Duralı sevenlerince alçak gönüllülüğü ile yad ediliyor.
Cenaze yolunda feci kaza

Cenaze yolunda feci kaza

​5'i aynı aileden 6 kişi trafik kazasında can verdi.
Kışın deri nem ister

Kışın deri nem ister

​Kış güneşi yaz mevsimindeki gibi deriye zarar veriyor.

Bakan Koca: Altı kişide tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.