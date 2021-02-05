HDP’li Işık ve Aydeniz provokasyon peşinde: Kadıköy’de yol kapattılar
İstanbul Kadıköy'de toplantı ve gösteri yasağına rağmen HDP'nin çağrısıyla toplanan grup, Söğütlüçeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi. HDP'li Muazzez Orhan Işık ve Saliha Aydeniz de bir İETT otobüsünün önüne oturarak yolu trafiğe kapattı. Polisin 1 saatlik ikna çabasının ardından HDP'lilerin yoldan kalkmasıyla trafik normale döndü.
İstanbul Kadıköy'de HDP'nin çağrısıyla toplanan grup, Söğütlüçeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi. Kaymakamlığın toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağı kararını hatırlatan polis, grubun dağılmasını istedi.
Ancak grup yürüyüş yapmakta ısrar edince polis müdahale etti. Müdahale sırasında 65 kişi gözaltına alındı. Polisin müdahalesinin ardından HDP'li Muazzez Orhan Işık ve Saliha Aydeniz, Rıhtıma doğru ilerleyen bir İETT otobüsünün önüne oturarak yolu trafiğe kapattı.
Polis ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada trafikte bekleyen vatandaşlar HDP'lilere tepki gösterdi. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından HDP'lilerin otobüsün önünden kalkmasıyla trafik normale döndü.