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POLİTİKA

HDP’li Işık ve Aydeniz provokasyon peşinde: Kadıköy’de yol kapattılar

İstanbul Kadıköy'de toplantı ve gösteri yasağına rağmen HDP'nin çağrısıyla toplanan grup, Söğütlüçeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi. HDP'li Muazzez Orhan Işık ve Saliha Aydeniz de bir İETT otobüsünün önüne oturarak yolu trafiğe kapattı. Polisin 1 saatlik ikna çabasının ardından HDP'lilerin yoldan kalkmasıyla trafik normale döndü.

Haber Merkezi DHA
HDP'li Işık ve Aydeniz yüzünden, Rıhtıma doğru ilerleyen yol 1 saat trafiğe kapalı kaldı.
HDP'li Işık ve Aydeniz yüzünden, Rıhtıma doğru ilerleyen yol 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

İstanbul Kadıköy'de HDP'nin çağrısıyla toplanan grup, Söğütlüçeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi. Kaymakamlığın toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağı kararını hatırlatan polis, grubun dağılmasını istedi.

Ancak grup yürüyüş yapmakta ısrar edince polis müdahale etti. Müdahale sırasında 65 kişi gözaltına alındı. Polisin müdahalesinin ardından HDP'li Muazzez Orhan Işık ve Saliha Aydeniz, Rıhtıma doğru ilerleyen bir İETT otobüsünün önüne oturarak yolu trafiğe kapattı.

Polis ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada trafikte bekleyen vatandaşlar HDP'lilere tepki gösterdi. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından HDP'lilerin otobüsün önünden kalkmasıyla trafik normale döndü.

Kadıköy'de HDP'li vekiller yol kapattı, trafik felç oldu
OYNAT 00:58
Kadıköy'de HDP'li vekiller yol kapattı, trafik felç oldu
Kadıköy'de yasağa rağmen, aralarında vekil de olan HDP'liler ile yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 65 kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatan HDP milletvekillerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Kadıköy'de akşam saatlerinde HDP'nin çağrısıyla toplanan grup, Söğütlüçeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi. Kaymakamlığın toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağı kararını hatırlatan polis, grubun dağılmasını istedi. Ancak grup yürüyüş yapmakta ısrar edince polis müdahale etti. Müdahale sırasında 65 kişi gözaltına alındı. Polisin müdahalesinin ardından HDP milletvekilleri Muazzez Orhan Işık ve Saliha Aydeniz, Rıhtıma doğru ilerleyen bir İETT otobüsünün önüne oturarak yolu trafiğe kapattı.

Gözaltına alınan 65 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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