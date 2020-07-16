HDP'li Işık'ın eşi şikayetini geri çekti: Şiddet görmedim dolap kapağı çarptı

Olay, Işık çiftinin Ankara’nın Çankaya ilçesi Dikmen bölgesinde oturduğu evde meydana geldi. Bir süre önce Kovid-19 teşhisi konulan 3 HDP'liden birisi olan Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık ile dün gece bilinmeyen bir nedenle tartıştığı öne sürüldü. İddiaya göre olaylar şöyle gelişti:

Mensur Işık, tartışma sırasında eşinin gözüne yumruk attı ve darp etti. Mensur Işık, şiddet uyguladığı eşinin hastaneye gitmesine izin vermedi ve kimseyle iletişim kurmaması için de cep telefonunu sakladı.

HDP'li Işık, sabaha karşı ağrılarının artması üzerine ise eşini hastaneye götürmek zorunda kaldı. Mensur Işık, olayın ortaya çıkması riskine karşı yakındaki bir hastane yerine, evlerine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel hastaneye eşini götürdü. Burada Ebru Işık, kendisini muayene eden doktordan yardım isteyince durum polise bildirildi.

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ŞİKAYETÇİ OLDU, UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Ebru Işık, gelen polis ekiplerine verdiği ifadesinde, eşinin yaşadıkları tartışma sırasında gözüne yumruk atıp, kendisini darp ettiğini, ısrarlarına rağmen de doktora götürmediğini, kimse ile iletişim kurmaması için telefonunu sakladığını ve evden ayrılmasına izin vermediğini ileri sürdü. Ebru Işık, eşinin kendisini sabaha kadar zorla evde tuttuğunu, sabah ağrısının artması üzerine doktora götürmeyi kabul ettiğini ve doktordan yardım istediğini belirterek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine HDP'li Mensur Işık'a uzaklaştırma tedbiri uygulandığı belirtildi.

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EBRU IŞIK: DOLAP KAPAĞINI AÇINCA GÖZÜME ÇARPTI

BBC Türkçe'nin konuştuğu HDP Milletvekili Mensur Işık, bu iddialara karşı çıktı. Şiddete maruz kaldığı iddia edilen Ebru Işık da hem hastanede hem de karakolda doğru beyan vermediğini söyleyerek şikayetini geri çekeceğini söyledi.

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Mensur Işık, Kovid-19 testi pozitif çıkan üç HDP'li vekilden biri. Ebru Işık da, kocasın dikkatsizliği nedeniyle ailecek Kovid-19 hastalığına yakalandığını, ona olan kızgınlığı yüzünden öfkeyle verilmiş bir beyan olduğunu, aslında eşinin ona şiddet uygulamadığını öne sürdü.

20 gün önce eşi, iki çocuğu ve kendisine Kovid-19 teşhisi konulduğunu belirten Ebru Işık, ikinci PCR testlerinin de pozitif gelmesi üzerine, eşi yüzünden bu hastalığa yakalandıklarını düşündüğünü, psikolojisinin bozulduğunu ve bu yüzden eşinden intikam alma duygusuyla hastane ve karakolda şiddete maruz kaldığını ifade ettiğini savundu:

"Ailenin tüm fertleri önce hastanede tedavi gördük, sonra evde tedavi sürdü. 20 günden sonra yapılacak testin negatif olacağına bekliyorduk. Bu test de pozitif çıkınca hepimizin siniri alt üst oldu.

Çocuklarımızın da testi pozitif çıktı. Evde kaldığımız süre içinde birkaç defa eşimle dikkatsizliği nedeniyle tartıştık, ailecek bu durumda olmamızdan ötürü eşimi dikkatsizlikle suçladım, çünkü kalabalık ortamlarda maskesiz ve yakın temasta olduğunu hep görüyordum.

Bu dikkatsizliğinin hepimizi etkilediğini söyledim. Bu yüzden son zamanlarda gerginlik yaşadık. Yine bu yüzden tartışınca o da bana senden dolayı oldu, sen de çok alışverişe gidiyorsun dedi ve beni suçlamaya başladı, o sırada sinirle dolap kapağını açınca gözüme çarptı."

“ÖFKE VE KIZGINLIKLA SÖYLENMİŞ SÖZLERDİ, ORTADA ŞİDDET YOKTU”

Gözünün ağrısından dolayı doktora gitmek istediğini söyleyen Ebru Işık, şiddet uyguladığının düşünülmesi kaygısıyla eşinin onu hastaneye götürmek istemediğini aktardı:

"Olay yanlış anlaşılabilir, hastanede farklı algılanabilir diye beni doktora götürmek istemedi. Sonrasında ben ağrım oluğunu söyleyince beni götürdü.

Şiddet olmadı ama beni hastaneye geç götürdüğü için ona kızgındım, korona ve karantina sürecinde yaşadığımız gerilimler, onun dikkatsizliği yüzünden bunları yaşamak zorunda kaldığımızdan dolayı ona zarar vermek istedim, hastanede bana şiddet uyguladığını söyledim ama aslında bunlar gerçek değil, öfke ve kızgınlıkla sarf edilmiş sözlerdi.

Bu şekilde bu kadar yankı oluşturacağını da tahmin etmedim. Beyanım öfke ve kızgınlıkla söylenmiş sözlerdi, ortada şiddet yoktu."

Eşinin statüsü nedeniyle baskı sonucu ifadesini değiştirmek zorunda kalıp kalmadığı sorusuna da "Öyle bir durum yok, karakola gideceğim ve ifademin yanlış anlaşıldığını söyleyerek şikayetimi geri çekeceğim, umarım düzeltme yapılır" dedi.

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MENSUR IŞIK: KORONA GERÇEKTEN İNSANIN PSİKOLOJİSİNİ BOZUYOR

HDP Milletvekili Mensur Işık da eşine şiddet uyguladığı iddialarına karşı çıktı, Koivd 19 teşhisi konduktan sonra hem tedavi süreci hem de karantinadan dolayı son zamanlarda evde bir gerilimin yaşandığını ve son durumun da bununla ilgili olduğunu savundu:

"20 gündür tedavi olmamıza rağmen son testimiz de pozitif çıkınca eşimin sinirleri daha çok gerildi ve senin dikkatsizliğin yüzünden bu hale geldik dedi. Ben de ona, sen de alışverişlere gidiyorsun, ne malum virüsü senin kapmadığın, diyerek tartıştık.

İki gün önce mutfak dolabına çarpmış kafasını, sonraki gün başının ağrıdığını ve hastaneye gitmek istediğini söyledi. Ben de korona var bizde, gitmeyelim dedim. Yolda yine dikkatsizliğime getirdi meseleyi, ben de ona senden bulaşmış olabilir deyince, 'doktorlara eşim bana şiddet uyguladı diyeceğim' dedi. Yapma lütfen, özür dilerim bir daha sana öyle demem, dedim. Ama doktorlara öyle demiş.

Korona gerçekten insanın psikolojisini bozuyor ve ben eşime şiddet uygulamadım. O beyandan sonra pişmanlık yaşadı, olay bugün basına da yansıyınca çok üzüldü."

KADINA ŞİDDET ÖNERGESİ VERMİŞ

HDP'li Mensur Işık'ın, 10 ay önce TBMM'de kadın cinayetlerinin araştırılması için önerge verdiği de ortaya çıktı. Mensur Işık, araştırma önergesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Kadınlara yönelik cinayetler katliam boyutuna ulaşmışken, bu konuda alınan önlemler ve yaptırımlar son derece yetersiz kalmakta ve kadına yönelik oluşabilecek şiddet ve cinayetlerin önünü açmaktadır. Bu kapsamda kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin engellenmesine dair araştırma yapılması ve şiddete maruz kalan kadınların hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması için araştırma önergemizi Meclis'e sunduk" ifadelerini kullandı.