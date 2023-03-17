HDP'li Kenanoğlu'dan Altılı Masa'ya: Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nı en çok hak eden partiyiz

HDP'li Ali Kenanoğlu, "Bırakın da isteklerimizi ortaya koyalım" diyerek Altılı Masa'ya tepki gösterdi.
Adaylığını duyurmasının ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta sonu HDP Eş Genel Başkanları ile bir araya gelecek.
Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan HDP'li Ali Kenanoğlu, Altılı Masa'dan beklentilerini açıkladı. Millet İttifakı'na tepki gösteren Kenanoğlu,
"HDP isteklerini, taleplerini ortaya koyabilmeli"
dedi.
"Oylarını toplasan HDP kadar yapmıyor"
"Oylarını toplasan HDP kadar yapmıyor"
Kenanoğlu şöyle konuştu:
"Millet İttifakı içerisinde CHP dışındaki partilerin mevcut oylarına baktığınız zaman tamamını toplasanız HDP kadar yapmıyor. Her biri cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alıyor. HDP gidecek ortak aday seçilmesi için oy kullanacak ama hiçbir şey konuşamayacak, hiçbir şart ortaya koyamayacak.
"Bırakın da HDP isteklerini ortaya koysun"
"Bırakın da HDP isteklerini ortaya koysun"
Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun."
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1 saat önce