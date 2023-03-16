HDP'li Kenanoğlu'dan Altılı Masa'ya gözdağı: Bırakın da taleplerimizi ortaya koyalım

"Millet İttifakı içerisinde CHP dışındaki partilerin mevcut oylarına baktığınız zaman tamamını toplasanız HDP kadar yapmıyor. Her biri cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alıyor. HDP gidecek ortak aday seçilmesi için oy kullanacak ama hiçbir şey konuşamayacak, hiçbir şart ortaya koyamayacak.