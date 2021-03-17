HDP’li Kurtulan terör örgütü propagandası yapmaktan hakim karşısında

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Fatma Kurtulan, “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından hakim karşısına çıktı.
Mahkeme başkanının iddianame özetini okumasının ardından savunma yapan Kurtulan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ilgili bugün de aynı fikirde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Bu paylaşımı savaşa karşı olduğum için yaptım. Kürsüde de, Mecliste de, farklı platformlarda da savaşa karşı olduğumu her zaman söyledim. Türkiye’nin Afrin’e girmesini hala doğru bulmuyorum. O antidemokratik uygulama Avrupa Parlamentosu’nun gündeminde. Türkiye’nin Afrin’e o bölge halkının rızası olmadan girişini doğru bulmuyorum."
Ara kararını açıklayan mahkeme, Kurtulan ve avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.