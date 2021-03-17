Gündem HDPli Kurtulan terör örgütü propagandası yapmaktan hakim karşısında
POLİTİKA

HDP’li Kurtulan terör örgütü propagandası yapmaktan hakim karşısında

HDP'li Fatma Kurtulan, “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından hakim karşısına çıktı. Kurtulan, Türkiye’nin Afrin’e girmesine karşı olduğunu ve sözlerini savunmaya devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Fatma Kurtulan
Fatma Kurtulan

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Fatma Kurtulan, “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından hakim karşısına çıktı.

Mahkeme başkanının iddianame özetini okumasının ardından savunma yapan Kurtulan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ilgili bugün de aynı fikirde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bu paylaşımı savaşa karşı olduğum için yaptım. Kürsüde de, Mecliste de, farklı platformlarda da savaşa karşı olduğumu her zaman söyledim. Türkiye’nin Afrin’e girmesini hala doğru bulmuyorum. O antidemokratik uygulama Avrupa Parlamentosu’nun gündeminde. Türkiye’nin Afrin’e o bölge halkının rızası olmadan girişini doğru bulmuyorum."

HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
OYNAT 00:31
HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Kurtulan ve avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

HDP'li Kurtulan'dan İyi Parti'ye: CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi var
GÜNDEM
HDP'li Kurtulan'dan İyi Parti'ye: CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi var
Abone Ol Google News
Bir hafta yağış var

Bir hafta yağış var

​Meteoroloji salı gününe kadar yağışların etkili olacağını duyurdu.
Kupada finalin adı belli oldu

Kupada finalin adı belli oldu

Türkiye Kupası'nda gözyaşlarına boğan final heyecanı.
Vaka sayısı korkutuyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AYM'ye başvurdu.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
İnsana ait olduğu düşünülüyor

İnsana ait olduğu düşünülüyor

​Akdeniz Üniversitesi bahçesinde kafatası bulundu.

​HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.