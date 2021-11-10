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POLİTİKA

HDP'li Kurtulan'ın 'terör örgütü propagandası' davasında 'durma' kararı

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ile 'suç ve suçluyu övme' suçlarından açılan davada, yargılama yapılması için sanığın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği belirtilerek 'durma' kararı verildi.

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Haber Merkezi DHA
HDPli Kurtulanın terör örgütü propagandası davasında durma kararı
Fatma Kurtulan

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya sanık Fatma Kurtulan katılmazken, avukatı ise salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık avukatına söz verdi. Avukat, mahkemeden 'durma' kararı vermesini talep etti.

Mahkeme tarafından sanık Fatma Kurtulan hakkında 17 Ekim 2017, 18 Ekim 2017 ve 20 Ocak 2018 tarihlerinde ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından kovuşturma yürütüldüğü, sanığın hali hazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27'nci dönem milletvekili olduğu hatırlatılarak, "Sanık hakkında yargılamanın devamı açısından öncelikle TBMM Genel Kurulu tarafından Anayasa'nın 83'üncü maddesinde düzenlenen şekilde dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik karar verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Somut durum itibarıyla kovuşturma şartının gerçekleşmediği bu itibarla kovuşturma engelinin giderilmesi gerektiği anlaşıldığından, yargılanmanın durmasına karar veriyoruz" denildi.

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