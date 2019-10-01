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POLİTİKA

HDP'li Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı

HDP'li Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasının ardından düzenlenen eylemde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmek üzere fezleke hazırlandı.

Haber Merkezi DHA
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven

Hakkındaki terör davaları nedeniyle tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018'de açıklık grevine başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019'da tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınması üzerine 11 Eylül günü düzenlenen eyleme katıldı.

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Fezleke, TBMM'ye gönderilecek

Güven, burada yaptığı konuşmada, Mızraklı'nın görevden alınmasına tepki gösterdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında, bu eylemde yaptığı konuşmada sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Güven hakkındaki soruşturmanın ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke de hazırlandı. Fezleke, TBMM'ye gönderilecek.

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GÜNDEM
Açlık grevindeki HDP'li vekil tahliye edildi

Ne demişti?

  • HDP'li Güven, 11 Eylül'deki eylem sırasında yaptığı, hakkında soruşturma açılmasına neden olan konuşmada şunları söylemişti:
  • "Çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran HDP değil. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak."

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için 29 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler de Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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