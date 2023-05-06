HDP'li Mahmut Celadet Gaydalı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen vatandaşlara hakaret etti

HDP'li Mahmut Celadet Gaydalı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen vatandaşlara 'ahmak' dedi.
Adaylığını duyurmasının ardından HDP'nin açık desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP flamaları altında Öcalan lehine sloganların atıldığı meydanlarda konuşmaya devam ederken HDP'den de peş peşe destek alıyor.
Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen vatandaşları hedef aldı
Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen vatandaşları hedef aldı
Bitlis'te konuşan HDP'li Mahmut Celadet Gaydalı, Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen vatandaşlar için skandal bir ifade kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları "ahmak" olarak nitelendiren HDP'li Gaydalı, "
Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor."
dedi.
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2 saat önce