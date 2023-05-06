|
Gündem

HDP'li Mahmut Celadet Gaydalı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen vatandaşlara hakaret etti

Bitlis'te konuşan HDP'li Mahmut Celadet Gaydalı, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen vatandaşları hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları "ahmak" olarak nitelendiren HDP'li Gaydalı, "Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor." diyerek skandal açıklamalara imza attı.

15:13 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
HDP'li Mahmut Celadet Gaydalı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen vatandaşlara 'ahmak' dedi.

HDP'li Mahmut Celadet Gaydalı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen vatandaşlara 'ahmak' dedi.

Adaylığını duyurmasının ardından HDP'nin açık desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP flamaları altında Öcalan lehine sloganların atıldığı meydanlarda konuşmaya devam ederken HDP'den de peş peşe destek alıyor.

Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen vatandaşları hedef aldı

Bitlis'te konuşan HDP'li Mahmut Celadet Gaydalı, Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen vatandaşlar için skandal bir ifade kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları "ahmak" olarak nitelendiren HDP'li Gaydalı, "
Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor."
dedi.

Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alenen açıklamasından sonra Yedili Masa'nın ortaklarından olan İYİ Parti cephesinden terörle mücadele ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da HDP flamaları eşliğinde konuşurken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da alandakileri terör örgütü yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işareti ile selamlamıştı. Türkçülük Günü Programı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise PKK'nın siIahlı bir örgüt olduğunu söyledi. Akşener, "Ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür" ifadelerini kullandı.


#Mahmut Celadet Gaydalı
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.