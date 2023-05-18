|
Gündem

HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki'den İYİ Parti'ye gönderme: Yaklaşımları nedeniyle iş birliği yapamadık

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Yedili Masa üyeleri birbirini suçlamaya başladı. Seçim sonucunu hazmedemeyen HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, katıldığı canlı yayında İYİ Parti'ye göndermede bulundu. HDP'li Tiryaki, "14 Mayıs seçimlerinde, İYİ Parti’nin HDP'ye yaklaşımı nedeniyle Millet İttifakı’yla seçim ve sandık güvenliği ile ilgili iş birliği yapamadık." dedi.

12:09 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, İYİ Parti'nin HDP'ye olan tutumu nedeniyle seçim ve sandık güvenliği konusunda Millet İttifakı'yla iş birliği yapamadıklarını söyledi.

HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, İYİ Parti'nin HDP'ye olan tutumu nedeniyle seçim ve sandık güvenliği konusunda Millet İttifakı'yla iş birliği yapamadıklarını söyledi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle sandık başına gitti. Seçim sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre, ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

Seçim sonucunu kabullenemeyen muhalefet birbirini suçlama başladı

Seçim yarışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde tamamlamasının ardından Yedili Masa'da tartışmalar yaşanmaya başladı. HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, katıldığı yayında seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada İYİ Parti'ye göndermede bulundu.

HDP'li Tiryaki: İYİ Parti'nin yaklaşımı nedeniyle iş birliği yapamadık

İlk turda beklenen sonucun İYİ Parti'nin tutumu nedeniyle alınamadığını öne süren HDP'li Tiryaki,
"14 Mayıs seçimlerinde, İYİ Parti’nin HDP'ye yaklaşımı nedeniyle Millet İttifakı’yla seçim ve sandık güvenliği ile ilgili iş birliği yapamadık."
dedi.


#HDP
#İYİ Parti
#Yedili Masa
#Mehmet Rüştü Tiryaki
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
THY’den öğrencilere büyük ulaşım desteği: Yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirim var