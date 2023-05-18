HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki'den İYİ Parti'ye gönderme: Yaklaşımları nedeniyle iş birliği yapamadık

HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, İYİ Parti'nin HDP'ye olan tutumu nedeniyle seçim ve sandık güvenliği konusunda Millet İttifakı'yla iş birliği yapamadıklarını söyledi.
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle sandık başına gitti. Seçim sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre, ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.
Seçim sonucunu kabullenemeyen muhalefet birbirini suçlama başladı
Seçim yarışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde tamamlamasının ardından Yedili Masa'da tartışmalar yaşanmaya başladı. HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, katıldığı yayında seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada İYİ Parti'ye göndermede bulundu.