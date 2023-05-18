HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki'den İYİ Parti'ye gönderme: Yaklaşımları nedeniyle iş birliği yapamadık

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananların perde arkasını anlattı. CHP'nin seçim sonuçlarına ilişkin dört farklı yerden veri akışı aldığını söyleyen Gürses, sonuçların birbirine karıştığını söyledi. Gelen veriler arasında büyük farklar olduğunu ve bunun karmaşaya yol açtığını ifade eden Gürses, CHP'nin seçmenleri bilgilendirmeye yönelik güvenilir bir ağ kuramadığını anlattı. Gürses "İmamoğlu ve Yavaş ilk çıktığında şaşkındı gergindi. Kılıçdaroğlu da öfkeliydi, kızgındı, hayal kırıklığına uğramıştı." dedi.