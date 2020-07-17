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Gündem HDPli Mensur Işıkın döve döve hastanelik ettiği iddia edilen eşi Ebru Işıkın polis ifadesi ortaya çıktı Küfürler ederek gözüme yumruk attı
POLİTİKA

HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi Ebru Işık'ın polise verdiği ifadesi ortaya çıktı

HDP'li Mensur Işık'ın döve döve hastanelik ettiği iddia edilen eşi Ebru Işık'ın polis ifadesi ortaya çıktı: Küfürler ederek gözüme yumruk attı

Ankara'da 15 Temmuz gecesi saat gece 03.00'te HDP'li vekil Mensur Işık ile eşi Ebru Işık evlerinde tartıştıkları sırada HDP'li Işık eşini darp etmeye başladı. Durumu kötüleşen Ebru Işık'ı 11 saat sonra hastaneye götüren Mensur Işık, olayın kaza olduğunu söylemesini ısrar etti. Hastanede doktora durumu anlattıktan sonra şikayetçi olan Ebru Işık, polise verdiği ifadede eşinin kendisine küfürler ederek dövdüğünü ve gözüne yumruk atığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
HDP'li Mensur Işık ile eşi Ebru Işık
HDP'li Mensur Işık ile eşi Ebru Işık

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, şiddet uyguladığı iddia edilen 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'ın polis tarafından alınan ifadesinde, evlilikleri süresince eşinin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, yaklaşık 5 ay önce başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu öğrendiğini söylediği öğrenildi.

HDP'li Işık'ın eşi şikayetini geri çekti: Şiddet görmedim dolap kapağı çarptı
GÜNDEM
HDP'li Işık'ın eşi şikayetini geri çekti: Şiddet görmedim dolap kapağı çarptı

KÜFÜRLER EDEREK ÖNCE EVDEN KOVDU SONRA YUMRUKLADI

  • Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında konuşmak için eşi Mensur Işık'ın odasına gittiğinde kendisine küfür ederek "Boşanma davası açtın mı? Ben bu şekilde evlilik sürdüremem’ dedim. O da bana ‘O... çocuğu, çık git odadan, seninle uğraşamam. Bu ev benim kirasını ben ödüyorum, sen bu evde kalamazsın" dediğini anlatan Ebru Işık, eşyalarını hazırlamak için odasına gittiği sırada ise yanına gelerek sol gözüne yumruk attığını söyledi. Olaydan sonra eşinin telefonunu elinden alarak polisi aramasını engellediğini, psikolojik baskı yaptığını, daha sonra birlikte hastaneye gittiklerini anlatan Ebru Işık, Mensur Işık'ın olayın kaza olduğunu söylemesi için ısrarcı olduğunu ifade etti.

DHA
HDP'li Mensur Işık

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI

Ebru Işık, muayenenin ardından Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine polis eşliğinde geldiğini söyleyerek, eşinden davacı ve şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı uygulanmasını istediğini de bildirdi.

HDP'li Mensur Işık eşini darp etti iddiası: Eşi doktorlardan yardım istedi
HAYAT
HDP'li Mensur Işık eşini darp etti iddiası: Eşi doktorlardan yardım istedi
  • Olayın ardından HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın kimlik tespitinin yapılarak, 6284 sayılı Kanun'un 5/1 a, b, c ve d maddelerinde düzenlenen "Şiddet mağduruna tehdit ve hakarette bulunmama", "konuttan uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi", "korunan kişinin konutuna, okuluna, işyerine yaklaşmama" ve "korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına, çocuklarına yaklaşmama" tedbirleri alındı.

Işık çiftinin daha önce bu yönde bir başvuruları ve suç kayıtları da olmadığı öğrenildi.

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