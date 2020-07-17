HDP'li Mensur Işık'ın döve döve hastanelik ettiği iddia edilen eşi Ebru Işık'ın polis ifadesi ortaya çıktı: Küfürler ederek gözüme yumruk attı

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, şiddet uyguladığı iddia edilen 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'ın polis tarafından alınan ifadesinde, evlilikleri süresince eşinin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, yaklaşık 5 ay önce başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu öğrendiğini söylediği öğrenildi.

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KÜFÜRLER EDEREK ÖNCE EVDEN KOVDU SONRA YUMRUKLADI

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında konuşmak için eşi Mensur Işık'ın odasına gittiğinde kendisine küfür ederek "Boşanma davası açtın mı? Ben bu şekilde evlilik sürdüremem’ dedim. O da bana ‘O... çocuğu, çık git odadan, seninle uğraşamam. Bu ev benim kirasını ben ödüyorum, sen bu evde kalamazsın" dediğini anlatan Ebru Işık, eşyalarını hazırlamak için odasına gittiği sırada ise yanına gelerek sol gözüne yumruk attığını söyledi. Olaydan sonra eşinin telefonunu elinden alarak polisi aramasını engellediğini, psikolojik baskı yaptığını, daha sonra birlikte hastaneye gittiklerini anlatan Ebru Işık, Mensur Işık'ın olayın kaza olduğunu söylemesi için ısrarcı olduğunu ifade etti.

DHA HDP'li Mensur Işık

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI

Ebru Işık, muayenenin ardından Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine polis eşliğinde geldiğini söyleyerek, eşinden davacı ve şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı uygulanmasını istediğini de bildirdi.

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Olayın ardından HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın kimlik tespitinin yapılarak, 6284 sayılı Kanun'un 5/1 a, b, c ve d maddelerinde düzenlenen "Şiddet mağduruna tehdit ve hakarette bulunmama", "konuttan uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi", "korunan kişinin konutuna, okuluna, işyerine yaklaşmama" ve "korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına, çocuklarına yaklaşmama" tedbirleri alındı.

Işık çiftinin daha önce bu yönde bir başvuruları ve suç kayıtları da olmadığı öğrenildi.