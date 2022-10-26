Gündem HDPli Meral Danış Beştaş CHPnin fonladığı Halk TVde terörist başı Öcalana uygulanan tecritin kaldırılması için çağrı yaptı
POLİTİKA

HDP'li Meral Danış Beştaş CHP'nin fonladığı Halk TV'de terörist başı Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması için çağrı yaptı

HDP'li Meral Danış Beştaş, Halk TV yayınında terörist başı Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması için çağrı yaptı. Beştaş, "Tecrit bitsin diyoruz. Hukukun gereği yerine getirilsin diyoruz." ifadelerini kullandı. Moderatör Şule Aydın'ın yanı sıra gazeteciler Murat Ağırel, Miyase İlknur ve Timur Soykan ise skandal sözleri dinlemekle yetindi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Meral Danış Beştaş CHPnin fonladığı Halk TVde terörist başı Öcalana uygulanan tecritin kaldırılması için çağrı yaptı
Meral Danış Beştaş

CHP tarafından fonlanan Halk TV'ye konuk olan HDP'li Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması için çağrıda bulundu.

Beştaş, canlı yayında terörist elebaşı Abdullah Öcalan için, ‘’Uygulanan tecridin kaldırılsın’’ dedi.

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Beştaş şu ifadeleri kullandı:

"Tecrit bitsin diyoruz. Hukukun gereği yerine getirilsin diyoruz. İmralı'dan barış çağrıları geliyor. Kamuoyunun da bunu bildiğini varsayıyorum. Dört gün önce eş genel başkanlarımız İmralı adasına gitmek için bir başvuruda bulundular Adalet Bakanlığı'na. Bizim merkezi düzeydeki iktidar partisi dışındaki partilere açık çağrımız var. İmralı ile siz de görüşün. Bu tecrit neden uygulanıyor?"

Moderatör Şule Aydın'ın yanı sıra gazeteciler Murat Ağırel, Miyase İlknur ve Timur Soykan ise Beştaş'ın skandal sözlerini dinlemekle yetindi.

PKK propagandasının kanalı oldu: Halk TV'de teröristbaşı Öcalan'a tecrit kaldırılsın çağrısı
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PKK propagandasının kanalı oldu: Halk TV'de teröristbaşı Öcalan'a tecrit kaldırılsın çağrısı
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş katıldığı Halk TV'de, teröristbaşı Öcalan'a uygulanan tecrit kaldırılsın çağrısı yaptı. Moderatör Şule Aydın'ın yanı sıra gazeteciler Murat Ağırel, Miyase İlknur ve Timur Soykan ise skandal sözleri dinlemekle yetindi.
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