HDP'li Meral Danış Beştaş CHP'nin fonladığı Halk TV'de terörist başı Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması için çağrı yaptı

CHP tarafından fonlanan Halk TV'ye konuk olan HDP'li Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması için çağrıda bulundu.

Beştaş, canlı yayında terörist elebaşı Abdullah Öcalan için, ‘’Uygulanan tecridin kaldırılsın’’ dedi.

PARTİLERE ÇAĞRI: İMRALI'YA SİZ DE GİDİN

Beştaş şu ifadeleri kullandı:

"Tecrit bitsin diyoruz. Hukukun gereği yerine getirilsin diyoruz. İmralı'dan barış çağrıları geliyor. Kamuoyunun da bunu bildiğini varsayıyorum. Dört gün önce eş genel başkanlarımız İmralı adasına gitmek için bir başvuruda bulundular Adalet Bakanlığı'na. Bizim merkezi düzeydeki iktidar partisi dışındaki partilere açık çağrımız var. İmralı ile siz de görüşün. Bu tecrit neden uygulanıyor?"

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Moderatör Şule Aydın'ın yanı sıra gazeteciler Murat Ağırel, Miyase İlknur ve Timur Soykan ise Beştaş'ın skandal sözlerini dinlemekle yetindi.