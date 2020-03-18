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POLİTİKA

HDP'li Meral Danış Beştaş karantinaya uymadı

HDP'li Meral Danış Beştaş karantinaya uymadı

Almanya’dan 8 Mart’ta dönen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, karantina süresini geçirmeden TBMM’deki oturuma katıldı.

Haber Merkezi İHA
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’a başarılar dileyerek, “Sosyal medyadan yaptığımız takipler çerçevesinde 8 Mart’ta zannediyorum Almanya’dan döndüler ve normal şartlarda karantina süresi devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Beştaş ise, şu ifadeleri kullandı:

  • “Ben Almanya’ya gittim, doğru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle. Gelişte havaalanında da gerekli kontroller yapıldı, hiçbir sıkıntım da yok, sağlığım gayet iyi. Eğer bir sıkıntı olsaydı, zaten kendi arkadaşlarımı ve toplumu asla tehlikeye düşürecek bir tutumda bulunmazdım. Yani bunu üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim.”

Meral Danış Beştaş, TBMM’deki oturuma katıldı.

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