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POLİTİKA

HDP'li Meral Danış Beştaş Meclis'te PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı andı: Önünde saygıyla eğiliyorum

HDP'li Meral Danış Beştaş, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ve örgüt mensupları Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'i andı. Beştaş, “Paris'te katledilen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in anısının önünde saygıyla eğildiğimi ve katillerini ortaya çıkarma mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Meral Danış Beştaş Mecliste PKKnın kurucularından Sakine Cansızı andı: Önünde saygıyla eğiliyorum
HDP'li Meral Danış Beştaş

HDP’li vekillerin terör aşkı bitmiyor. Meral Danış Beştaş, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ve örgüt mensupları Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'i andı. HDP'li vekil teröristlerin önünde saygıyla eğildiğini belirterek "“Paris'te katledilen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in anısının önünde saygıyla eğildiğimi ve katillerini ortaya çıkarma mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anma törenine gitmişti

HDP'li vekiller geçen yıl Paris'te öldürülen PKK'lı teröristleri anma törenine katılmıştı. Etkinlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Beştaş şu ifadeleri kullanmıştı: "Her gün bir anmadayız. Yüzleşme olmadıkça, gerçekler örtüldükçe yaralar derinleşiyor. 7 yıl önce bugün Paris'te üç Kürt kadın siyasetçi aramızdan alındı ve hala failler cezasız. 9 Ocak Çözüm ve Barış'ı hedefledi. Çözüm ve Barış'a sahip çıkmaya devam ediyoruz. Saygıyla"

HDP'li Meral Danış Beştaş Meclis'te PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı andı: Önünde saygıyla eğiliyorum
OYNAT 00:24
HDP'li Meral Danış Beştaş Meclis'te PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı andı: Önünde saygıyla eğiliyorum
HDP'li Meral Danış Beştaş, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ve örgüt mensupları Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'i andı. Beştaş, “Paris'te katledilen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in anısının önünde saygıyla eğildiğimi ve katillerini ortaya çıkarma mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum' dedi.


Ne olmuştu?

PKK'nın kurucularından Sakine Cansız (54), Leyla Söylemez (24) ve Fidan Doğan (28), 9 Ocak'ta Paris'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüşlerdi. Cinayetin tek şüphelisi Ömer Güney'in Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması bekleniyordu ancak 2016 yılında henüz dava başlamadan, tutulduğu cezaevinde beyin kanseri nedeniyle öldü.

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