HDP'li Meral Danış Beştaş: PKK ile bir bağımız yok

Terör örgütü PKK'ya her seferinde açık destek veren, terör örgütlerinin kanalına katılarak örgüt sözcülüğüne soyunan HDP’nin her geçen gün Kandil ile bağlantıları ortaya çıkmaya devam ediyor. PKK ile bağlantısı alenen ortada olsa da HDP hala Türkiye partisi olduğu iddiasını sürdürüyor. Ancak son dönemlerde canlı yayın programlarına katılan HDP'liler ise bu bağı inkar etme peşinde.

HDP Eş Genel Başkanı Meral Danış Beştaş, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın canlı yayın konuğu oldu.

"PKK ile bağımız yok"

"PKK ile bir bağınız var mı?" sorusuna cevap veren Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK ile partisinin hiçbir ilişkisinin olmadığını savundu.

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"Biz talimatları halktan alırız"

Beştaş, "Tabi ki bir bağımız yok, biz talimatları halktan alırız. Biz kararlarımızı yetkili kurumlarımızdan alırız. Bu kadar absürt, bu kadar boş bir iddia olabilir mi." ifadelerini kullandı.

Terörist cenazesini teslim aldı

HDP'li Beştaş bu açıklamaları yapsa da arşiv gerçekleri ortaya koymaya devam ediyor.

2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürülen 5 PKK'lı teröristten 2'sinin cenazesi HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Erol Dora tarafından teslim alındı.

"Terörist cenazelerine gitmeye devam edeceğiz"

Gene arşivden çıkan bir başka bilgide ise 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Meral Danış Beştaş TBMM kürsüsünden terör savunuculuğu yapmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kürsüde terörist cenazelerine gitmeye devam edeceklerine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.