Gündem HDPli Meral Danış Beştaş PKK ile bir bağımız yok
POLİTİKA

HDP'li Meral Danış Beştaş: PKK ile bir bağımız yok

HDP eş Başkanı Meral Danış Beştaş, canlı yayında terör örgütü PKK ile hiçbir bağlarının olmadığını söyledi. Beştaş, bu iddiaların absürt ve boş söylemler olduğunu savundu. PKK ile bağını reddeden Beştaş daha önce Meclis'te yaptığı konuşmada teröristlerin elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemiş, terörist cenazesini teslim almıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
HDPli Meral Danış Beştaş: PKK ile bir bağımız yok
Meral Danış Beştaş

Terör örgütü PKK'ya her seferinde açık destek veren, terör örgütlerinin kanalına katılarak örgüt sözcülüğüne soyunan HDP’nin her geçen gün Kandil ile bağlantıları ortaya çıkmaya devam ediyor. PKK ile bağlantısı alenen ortada olsa da HDP hala Türkiye partisi olduğu iddiasını sürdürüyor. Ancak son dönemlerde canlı yayın programlarına katılan HDP'liler ise bu bağı inkar etme peşinde.

HDP Eş Genel Başkanı Meral Danış Beştaş, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın canlı yayın konuğu oldu.

HDP'li Meral Danış Beştaş: Abdullah Öcalan'ın barış getireceğini biliyorsunuz
OYNAT 00:38
HDP'li Meral Danış Beştaş: Abdullah Öcalan'ın barış getireceğini biliyorsunuz
HDP vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de yaptığı konuşmada, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye barış getireceğini savundu. Terörist başının tutuklu bulunduğu İmralı'da farklı bir rejim uygulandığını öne süren Beştaş, 'Siz Abdullah Öcalan'ın barışı getireceğini biliyorsunuz, bunu engellemeye çalışıyorsunuz.' diye konuştu.

"PKK ile bağımız yok"

"PKK ile bir bağınız var mı?" sorusuna cevap veren Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK ile partisinin hiçbir ilişkisinin olmadığını savundu.

"Biz talimatları halktan alırız"

Beştaş, "Tabi ki bir bağımız yok, biz talimatları halktan alırız. Biz kararlarımızı yetkili kurumlarımızdan alırız. Bu kadar absürt, bu kadar boş bir iddia olabilir mi." ifadelerini kullandı.

Terörist cenazesini teslim aldı

HDP'li Beştaş bu açıklamaları yapsa da arşiv gerçekleri ortaya koymaya devam ediyor.

2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürülen 5 PKK'lı teröristten 2'sinin cenazesi HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Erol Dora tarafından teslim alındı.

"Terörist cenazelerine gitmeye devam edeceğiz"

Gene arşivden çıkan bir başka bilgide ise 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Meral Danış Beştaş TBMM kürsüsünden terör savunuculuğu yapmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kürsüde terörist cenazelerine gitmeye devam edeceklerine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Sultan Abdülmecid olmasa günümüze gelemezdi

'Sultan Abdülmecid
olmasa günümüze gelemezdi'

Ayasofya 'doğal taş müzesi' gibi.
Beş bin yıllık: Gizemi çözülemiyor

Beş bin yıllık: Gizemi çözülemiyor

'Satrancın atasıdır' demek belki çok da yanlış olmayabilir.'
CHPye yakınlığı ile bilinen Halk TVde Şirin Payzın Davutoğluna tepki gösterdi: Böyle bir özgüven nereden geldi?

İyi gelmediği hastalık yok

İyi gelmediği hastalık yok

Mucizevi bitkinin faydaları saymakla bitmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.