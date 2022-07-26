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POLİTİKA

HDP'li Meral Danış Beştaş Salihe Aydeniz için toplanan komisyonda ağzını bozdu

TBMM Karma Komisyonu, polise yumruk atan DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlık raporunu görüşmek üzere toplandı. Burada basın mensuplarının toplantı salonunun dışarı çıkarılmasını bahane ederek sesini yükselten HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ağzını bozdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Meral Danış Beştaş Salihe Aydeniz için toplanan komisyonda ağzını bozdu
HDP'li Meral Danış Beştaş

TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlık komisyonu raporunu görüşmek üzere toplandı. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan komisyonda basın mensuplarının dışarı çıkarılması kararının ardından tansiyon yükseldi.

Gazetecilerin dışarı çıkarılmasını bahane ederek sesini yükselten HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ağzını bozdu. Beştaş'ın "Kendi yaptıkları pisliklerin üzerini örtmeye çalışıyorlar" ifadesine MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül tepki gösterdi. Bülbül "AK Parti ve MHP'nin hüküm yok diyorsun. Ne demek pislik. Komisyon başkanının uygulaması üzerinden kimseye hakaret edemezsin" dedi.

POLİSE SALDIRAN SALİHE AYDENİZ'İ SAVUNMUŞTU

Meral Danış Beştaş, HDP'nin geçtiğimiz günlerde terörist başı Abdullah Öcalan'a destek amacıyla İstanbul Kadıköy'de düzenlediği izinsiz yürüyüşte polise yumruk atan Salihe Aydeniz'e destek olmuştu. Beştaş, Aydeniz'in hareketinin bir refleks olduğunu söyleyerek, "DBP bileşenimizin Eş Genel Başkanı elini refleks olarak kaldırınca polise yumruk atmak oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

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