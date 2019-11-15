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POLİTİKA

HDP'li Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu 'terörden' gözaltında: Patlayıcıda parmak izi çıktı

21 Ağustos tarihinde Diyarbakır Yenişehir'de yoldan geçen 5 aracı durdurduktan sonra otomobildeki kişileri zorla aşağı indirip yolu kapatan ve polise saldıran HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun gözaltına alındı. Şahsın parmak izi olay yerinden alınan parmak izleriyle eşleşirken, M.Ş Tosun'un ayrıca 11 Ekim 2015'te ele geçirilen el yapımı patlayıcılarla da bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diyarbakır'da araçların ateşe verilerek polise saldırı düzenlenen olay ile 2015'te ele geçirilen patlayıcıdaki izlerlerle parmak izi eşleşen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı.

Araçları gasp edip, güvenlik güçlerine saldırmış

Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos'ta yoldan geçen 5 otomobili durdurup içerisindeki indirdikten sonra araçlarla yolu trafiğe kapatıp eylem yapan ve güvenlik güçlerine saldırıda bulunan PKK'lı teröristlerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Olay yerinden alınan parmak izlerinden biri, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun ile eşleşti.

Sur'da bulunan patlayıcılarda da parmak izi bulundu

  • Yapılan detaylı incelemede M.Ş. Tosun'un parmak izi, 11 Ekim 2015'te merkez Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesi'nde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerdekilerle de eşleşti.
  • Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca M.Ş. Tosun hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheli, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. M.Ş.Tosun, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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