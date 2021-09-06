HDP'li Sancar: İktidara kaybettirmek önemli bir hedef muhalefet bizi görmezden gelme yaklaşımını terk etmeli

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, 2019 yerel seçimlerinde muhalefet partileri ile kurdukları ittifak ve 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Independent Türkçe'ye konuştu.

"BİZ DE PARLAMENTER SİSTEM İSTİYORUZ"

Partilerinin muhalefet ile pazarlık gibi bir derdi olmadığını, tek hedeflerinin 'müzakere' olduğunu belirten Sancar, "Kastettiğim şey esas itibarıyla sistematik siyasal diyalog ve 'toplumsal müzakere'dir. En geniş boyutlarıyla sorunların çözümünün siyasal katılım ve program yarışlarıyla arandığı bir metottur. Böyle bir modeli, başka nitelemeleri de içerecek şekilde, en genel tabiriyle "güçlü demokrasi" olarak adlandırabiliriz. Parlamenter sistemi de bunun bunun bir parçası olarak görüyoruz. Parlamenter sistem bizim de tercihimizdir." dedi

MUHALEFETE GÖZDAĞI: GİZLİ DESTEKÇİ OLARAK ALGILANMAYI REDDEDİYORUZ

Kendileri için iktidara seçim kaybettirmenin önemli bir hedef olduğunu vurgulayan Sancar, kendileriyle iş birliği yaptıklarını açıkça söyleyemeyen Millet İttifakı temsilcilerine de göndermede bulunarak, "Birilerinin ya da belli kesimlerin hesaplarının gizli destekçisi veya yedek gücü gibi algılanmamızı kesinlikle reddediyoruz; bu yaklaşımın kesinlikle yanlış olduğunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Söz konusu yaklaşımın terk edilmesini isteyen Sancar, "Bunun Türkiye'ye kazandırmayacağını biliyoruz; dolayısıyla bu yaklaşımın terk edilmesi konusunda ısrarcıyız." şeklinde konuştu.

MUHALEFETE ÇAĞRI: YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYORSANIZ 'KÜRT SORUNUNA' ÇÖZÜM BULUN

Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu da öne süren Sancar, muhalefete çağrı yaparak, "Eğer 'yeni bir başlangıç' ihtiyacını ciddiye alıyorlarsa, muhalefet partilerinin, Kürt sorununun çözümüne dair yöntem ve ilkeler konusunda daha somut ve bütünlüklü öneriler ortaya koymaları, diğer konulardaki politikalarını da bunlarla uyumlu hale getirmeleri lazım." dedi.

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