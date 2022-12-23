HDP'li Paylan'ın 'ortak aday' çağrısına İYİ Parti'den cevap: Hep birlikte irdeleriz

HDP'li Garo Paylan, katıldığı canlı yayında Altılı masaya ortak aday çağrısında bulundu.

"Biz yargının bağımsız olmasını, basının özgür olmasını savunuyoruz. 6’lı Masa savunmuyor mu? Biz parlamenter demokrasiye dönelim diyoruz onlar demiyor mu? " ifadelerini kullanan Paylan, "O zaman neden ortak bir cumhurbaşkanı belirlemeyelim?" diye sordu.

"İYİ PARTİ VE CHP'LİLER BİR ARAYA GELİN DİYORLAR"

Paylan, şöyle konuştu:

"Altılı masanın hitap ettiği yüzde 40 civarındaki oya HDP'nin yüzde 15'lik oyunu eklersek yüzde 55'e ulaşıyoruz. Ama bundan daha fazlasına ulaşabileceğimize inanıyorum. Çünkü devranın döneceği hissine kapılacağız, rüzgarı arkamıza alacağız ve yüzde 60-65 oyla tek adam rejimine son vereceğiz. Sokakta İYİ Partililer ve CHP'liler bizlerin yolunu çevirip 'lütfen bir araya gelin' diyorlar."

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İYİ PARTİ'DEN CEVAP: İRDELEMEYE DEVAM EDERİZ

HDP'li Paylan'ın bu çağrısına İYİ Parti'den cevap geldi. Paylan'ın çağrısına ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şöyle konuştu:

"İYİ Parti olarak baştan bu yana bu konudaki siyasi tavrımız, yaklaşımımız ortadadır. Elbette demokrasiyi, işbirliğini, TBMM zemininde milletimiz için ortaklaşma hedefini önemsiyoruz ama İYİ Parti olarak HDP konusunda PKK ile olan ilişkisi bağlamındaki tavrımız, değerlendirmemiz, bu konudaki eleştirimiz nettir. Adaylık konusu da sadece İYİ Parti'yi ilgilendiren bir konu değildir. Altılı masadan bahsedilmiş, bu altılı masanın diğer ortaklarına, genel başkanlarına, görüşlerine belki sunulabilecek bir konudur. Önümüzdeki günlerde hep birlikte irdelemeye devam ederiz."

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