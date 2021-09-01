HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Van'da yaptığı konuşmada, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu öne süren Buldan, çözümün tek yolunun bir 'Barış İttifakı' kurulması olduğunu vurguladı.

BULDAN'DAN MUHALEFETE ÇAĞRI: BARIŞ İTTİFAKI KURALIM

"Muhalefete, aydınlara, akademisyenlere ve ülkede vicdanlı olan herkese çağrı yapıyorum," diyen Buldan, "Bu saatten kurulması gereken bir ittifak varsa o da 'Barış İttifakı' olmalıdır. Herkes bunun için çalışıp, hayata geçirmelidir." dedi.

OYNAT 00:40 HDP'li Pervin Buldan: Barış İttifakı kuracağız Öcalan'ı Demirtaş'ı hapisten çıkaracağız HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Van'da yaptığı konuşmada, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu öne süren Buldan, çözümün tek yolunun bir 'Barış İttifakı' kurulması olduğunu vurguladı.



'Muhalefete, aydınlara, akademisyenlere ve ülkede vicdanlı olan herkese çağrı yapıyorum,' diyen Buldan, 'Bu saatten kurulması gereken bir ittifak varsa o da 'Barış İttifakı' olmalıdır. Herkes bunun için çalışıp, hayata geçirmelidir.' dedi.



Barış İttifakı'nın kurulması durumunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan 'tecridin' kaldırılacağını vurgulayan Buldan, 'Bu ülkeye barış gelirse biliyoruz ki, tecrit de kalkar, özgürlükler de olur. Selahattin de, Figen de, Gülten de çıkar. Bu yüzden barıştan vazgeçmiyoruz. Bu politikadan asla taviz vermiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu sorunlar sadece HDP'nin sorunu değildir. Kürt sorunun çözümsüzlüğü 83 milyon insana mağduriyet olarak geri dönmektedir. Artık barışı, çözümü haykırmanın zamanı gelmiştir.' şeklinde konuştu.





BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"İTTİFAK KURULURSA ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT KALKAR, DEMİRTAŞ DA HAPİSTEN ÇIKAR"

Barış İttifakı'nın kurulması durumunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan 'tecridin' kaldırılacağını vurgulayan Buldan, "Bu ülkeye barış gelirse biliyoruz ki, tecrit de kalkar, özgürlükler de olur. Selahattin (Demirtaş) de, Figen (Yüksekdağ) de, Gülten (Kışanak) de çıkar. Bu yüzden barıştan vazgeçmiyoruz. Bu politikadan asla taviz vermiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu sorunlar sadece HDP'nin sorunu değildir. Kürt sorunun çözümsüzlüğü 83 milyon insana mağduriyet olarak geri dönmektedir. Artık barışı, çözümü haykırmanın zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.

REKLAM

GÜNDEM HDP'li Buldan'dan muhalefete çağrı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi